Елена Мандзюк рассказала о поездке с Тереном на Кипр, во время которой им приписали роман

Блогерша Елена Мандзюк рассказала, как они с Александром Тереном вместе оказались на Кипре. Тогда ей и главному герою 13 сезона проекта "Холостяк" начали приписывать роман.

В интервью Рамине Эсхакзай блогерша поделилась, что это Терен предложил ей поехать на Кипр, информирует Show 24. Мандзюк отметила, что ветеран войны поехал туда с благотворительной миссией.

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Александра Терена пригласил украинский культурный центр на Кипре "Объятия". Ранее ветеран войны рассказывал, что провел там презентацию своей книги "История упрямого мужчины".

Это такая ассоциация украинцев на Кипре. Они объединили всю украинскую общину на острове и делают много классных проектов. Они предложили приехать в свои резиденции, пожить. Там большая резиденция на берегу моря, там очень уютно, классно,

– рассказала Елена Мандзюк.

Блогерша призналась, что тогда была в не самом лучшем состоянии и делилась своими проблемами с Тереном. Так, ветеран войны предложил Елене также поехать и отдохнуть с детьми.

Говорит: "Мы друг другу вообще там не будем мешать. Я – по своим вопросам, ты просто ничего не делай, пусть дети наслаждаются". Я обсудила это с менеджером и подумала: "Блин, мне это необходимо",

– вспомнила блогерша.

Мандзюк, кроме того, посоветовалась с близкими и все ее поддержали.

Елене Мандзюк и Александру Терену приписывали роман

Во время отдыха Мандзюк и Терена на Кипре в сети появились слухи об их романе. По словам блогерши, об этом начали писать после того, как победительница "Холостяка-13" Инна Белень и ее менеджер "слили эту информацию".

Она знала, что Саша отдыхает на Кипре. Она это знала заранее. Она даже у себя в телеграм-канале публиковала: "Блин, Саша едет отдыхать, а меня не берет". Но они даже в отношениях тогда не были. А потом пишет: "Сегодня выйдет такая информация, вам всё станет понятно". И сливают то, что мы с ним вместе на Кипре,

– рассказала Мандзюк.

Заметим, в этом же интервью Елена Мандзюк рассказала, как подружилась с Александром Тереном. Блогерша вспомнила, что они начали общаться до его участия в "Холостяке", а после проекта стали более близкими друзьями.