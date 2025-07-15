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Show24 Украинские звезды Могут и отп*здить, – Елена Мандзюк заявила, что ее дети могут избить за русский язык
15 июля, 10:09
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Могут и отп*здить, – Елена Мандзюк заявила, что ее дети могут избить за русский язык

Мария Касий
Основні тези
  • Блогер Елена Мандзюк заявила, что ее дети могут побить тех, кто разговаривает на русском языке, что вызвало обсуждение в сети.
  • Мандзюк назвала себя токсичной ко всему русскому и предложила создать "токсичное комьюнити", что вызвало разные реакции среди пользователей.
  • Заявление Мандзюк получило как критику, так и поддержку от украинцев.

Блогер Елена Мандзюк спровоцировала обсуждение в сети из-за нового заявления по языковому вопросу. Она заявила, что ее дети якобы могут избить того, кто общается на враждебном языке.

Елена Мандзюк опубликовала новое сообщение, в котором иронично высказалась о том, что ее называют токсичным человеком. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на страницу блогера.

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Инфлюенсерка заявила, что она действительно токсична, но ко всему тому, что связано с российским. И предложила создать собственное "токсичное комьюнити".

Да, я токсичный человек, токсичный ко всему российскому и более того, горжусь этим. Если вы также токсик, давайте дружить, создадим свое токсичное комьюнити, кто за? 
– обратилась Елена к подписчикам.

В сети по-разному отреагировали на такие слова Мандзюк: кто-то поддержал и "присоединился" к сообществу, а кто-то раскритиковал.

"А потом удивляются, откуда войны возникают. Давайте все будем воспитывать агрессию в детях, нам же мало соседей конч*ных. Давайте, чтобы наши были такими же", – говорилось в одном из комментариев. На него Елена Мандзюк резко ответила.

Мои дети могут и отп*здить другого ребенка, который говорит на языке террористов. В чем проблема? 
– написала блогерша.


Комментарий Елены Мандзюк / Скриншот с ее инстаграма

Это заявление вызвало еще большее возмущение среди некоторых пользователей. Но важно добавить, что под заметкой Елены также много поддержки.

  • "Токсичность здорового человека";
  • "Я только за";
  • "Принимайте меня в ваш клуб токсиков! Такая токсичность мне нравится";
  • "Как же можно быть не токсиком ко всему враждебному?";
  • "Побольше бы таких токсиков";
  • "Я с вами, поддерживаю! Помню 2013, проходила практику в Донецке, и меня там за язык гнобили. А я из своих принципов не хотела переходить на "недомовой"".

Заметим, ранее актер Богдан Бенюк тоже резко высказался относительно русского языка. І предложил бить детей резкой за то, что они выбирают разговаривать на враждебном языке.