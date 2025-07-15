Могут и отп*здить, – Елена Мандзюк заявила, что ее дети могут избить за русский язык
- Блогер Елена Мандзюк заявила, что ее дети могут побить тех, кто разговаривает на русском языке, что вызвало обсуждение в сети.
- Мандзюк назвала себя токсичной ко всему русскому и предложила создать "токсичное комьюнити", что вызвало разные реакции среди пользователей.
- Заявление Мандзюк получило как критику, так и поддержку от украинцев.
Блогер Елена Мандзюк спровоцировала обсуждение в сети из-за нового заявления по языковому вопросу. Она заявила, что ее дети якобы могут избить того, кто общается на враждебном языке.
Елена Мандзюк опубликовала новое сообщение, в котором иронично высказалась о том, что ее называют токсичным человеком. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на страницу блогера.
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Инфлюенсерка заявила, что она действительно токсична, но ко всему тому, что связано с российским. И предложила создать собственное "токсичное комьюнити".
Да, я токсичный человек, токсичный ко всему российскому и более того, горжусь этим. Если вы также токсик, давайте дружить, создадим свое токсичное комьюнити, кто за?
– обратилась Елена к подписчикам.
В сети по-разному отреагировали на такие слова Мандзюк: кто-то поддержал и "присоединился" к сообществу, а кто-то раскритиковал.
"А потом удивляются, откуда войны возникают. Давайте все будем воспитывать агрессию в детях, нам же мало соседей конч*ных. Давайте, чтобы наши были такими же", – говорилось в одном из комментариев. На него Елена Мандзюк резко ответила.
Мои дети могут и отп*здить другого ребенка, который говорит на языке террористов. В чем проблема?
– написала блогерша.
Комментарий Елены Мандзюк / Скриншот с ее инстаграма
Это заявление вызвало еще большее возмущение среди некоторых пользователей. Но важно добавить, что под заметкой Елены также много поддержки.
- "Токсичность здорового человека";
- "Я только за";
- "Принимайте меня в ваш клуб токсиков! Такая токсичность мне нравится";
- "Как же можно быть не токсиком ко всему враждебному?";
- "Побольше бы таких токсиков";
- "Я с вами, поддерживаю! Помню 2013, проходила практику в Донецке, и меня там за язык гнобили. А я из своих принципов не хотела переходить на "недомовой"".
Заметим, ранее актер Богдан Бенюк тоже резко высказался относительно русского языка. І предложил бить детей резкой за то, что они выбирают разговаривать на враждебном языке.