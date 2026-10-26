"Был страх": Мозговая рассказала, как восприняла третью беременность в 40 лет

В своем инстаграме Елена опубликовала трогательное фото, где она беременная позирует с обнаженным животиком, который целует ее супруг и отец ее третьего ребенка Дэвид Аксельрод. В большом посте к фотографии Елена призналась, что именно чувствовала в тот момент, когда узнала, что беременна.

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Мне было 40 лет, когда я узнала, что в третий раз стану мамой. Первой реакцией был страх… буквально на мгновение. Потому что уже в следующий миг я поняла, что люблю этого маленького человечка больше всех на свете. Хотя мы еще даже не познакомились– говорит продюсерка.

Елена также пояснила, что рожать после 40 – это совершенно нормально, хотя и отметила, что это определенный вызов. Она также рассказала о восприятии материнства в более зрелом возрасте.

В этом возрасте ты уже прекрасно понимаешь, что материнство – это не только розовые пятки и милые фото. Это ответственность, бессонные ночи, тревоги и полная перестройка жизни– говорит она.

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Беременная Елена Мозгова с Дэвидом Аксельродом / Фото из инстаграма olenamozgova1

В то же время Мозгова отметила, что в 41 год она уже лучше стала понимать себя: меньше переживать из-за чужих мнений и гораздо яснее понимать, что на самом деле имеет значение.

Моя третья доченька не входила в мои планы. Но, как оказалось, у жизни был гораздо лучший сценарий. И вот уже одиннадцать лет я каждый день, глядя на нее, убеждаюсь, что самое большое счастье не всегда приходит тогда, когда мы его планируем– отметила она.

Как известно, у Елены Мозговой есть старшая 32-летняя дочь Зоя, средняя 28-летняя дочь Евгения и младшая 11-летняя Соломия. Недавно старшая дочь Мозговой показала свою возлюбленную, с которой отпраздновала важный этап их совместной жизни.