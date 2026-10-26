"Був страх": Мозгова розповіла, як сприйняла третю вагітність у 40 років

У своєму інстаграмі Олена виклала зворушливе фото, де вона вагітна позує з оголеним животиком, який цілує чоловік та батько її третьої дитини Девід Аксельрод. У своєму великому дописі до світлини Олена зізналася, що саме відчувала у той момент, коли дізналася, що вагітна.

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Мені було 40 років, коли я дізналася, що втретє стану мамою. Найпершою реакцією був страх… буквально на мить. Бо вже наступної миті я зрозуміла, що люблю цю маленьку людину більше за всіх у світі. Хоча ми ще навіть не познайомилися– каже продюсерка.

Олена також пояснила, що народжувати після 40 – це абсолютно нормально, хоч і пояснила, що це певний виклик. Вона також розповіла про сприйняття материнства у більш зрілому віці.

У цьому віці ти вже чудово розумієш, що материнство – це не лише рожеві п’яточки й няшні фото. Це відповідальність, безсонні ночі, тривоги й повна перебудова життя– каже вона.

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Вагітна Олена Мозгова з Девідом Аксельродом / Фото з інстаграму olenamozgova1

Водночас Мозгова відмітила, що у 41 рік вона вже краще стала розуміти себе: менше перейматися чужими думками й набагато виразніше розуміти, що насправді має значення.

Моя третя донечка не входила до моїх планів. Але, як з’ясувалося, у життя був значно кращий сценарій. І ось уже одинадцять років я щодня дивлячись на неї, переконуюся, що найбільше щастя не завжди приходить тоді, коли ми його плануємо– зазначила вона.

Як відомо, Олена Мозгова має старшу 32-річну доньку Зою, середню 28-річну доньку Євгенію та молодшу 11-річну Соломію. Нещодавно старша донька Мозгової показала свою кохану, з якою відсвяткувала важливий етап їхнього спільного життя.