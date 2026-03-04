Известная актриса Елена Светлицкая прокомментировала слухи о романе с Тарасом Цимбалюком

Около года в сети ходят слухи о том, что актриса Елена Светлицкая встречается с главным Холостяком страны Тарасом Цымбалюком.

Женщина отреагировала на эти слухи. Об этом она сказала в комментарии блогеру Алине Пичик. Видео вышло на ее инстаграм-странице.

Вы знаете, когда я была замужем, я всегда показывала всю свою личную жизнь. Сейчас я хочу, чтобы все-таки личное оставалось личным. Поэтому – не комментирую эти слухи,

– сказала Елена Светлицкая.

Для контекста! В течение 10 лет Елена Светлицкая была замужем за мужчиной Николаем. О завершении брака они публично сообщили в 2025 году. У супругов есть две общие дочери – Вера и Мария.

Она добавила, что сегодня для нее прежде всего важно, чтобы партнер был любимым человеком.

Почему Елене Светлицкой и Тарасу Цимбалюку приписывают роман?