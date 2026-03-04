Известная актриса Елена Светлицкая прокомментировала слухи о романе с Тарасом Цимбалюком
- Елена Светлицкая отказалась комментировать слухи о романе с Тарасом Цимбалюком, заявив, что хочет сохранить личную жизнь частной.
- Разговоры о возможных отношениях появились из-за частого совместного времяпрепровождения актеров и их совместной деятельности, хотя они отрицают романтические отношения.
Около года в сети ходят слухи о том, что актриса Елена Светлицкая встречается с главным Холостяком страны Тарасом Цымбалюком.
Женщина отреагировала на эти слухи. Об этом она сказала в комментарии блогеру Алине Пичик. Видео вышло на ее инстаграм-странице.
Вы знаете, когда я была замужем, я всегда показывала всю свою личную жизнь. Сейчас я хочу, чтобы все-таки личное оставалось личным. Поэтому – не комментирую эти слухи,
– сказала Елена Светлицкая.
Для контекста! В течение 10 лет Елена Светлицкая была замужем за мужчиной Николаем. О завершении брака они публично сообщили в 2025 году. У супругов есть две общие дочери – Вера и Мария.
Она добавила, что сегодня для нее прежде всего важно, чтобы партнер был любимым человеком.
Почему Елене Светлицкой и Тарасу Цимбалюку приписывают роман?
- Разговоры о возможных отношениях появились из-за того, что актеры часто проводят время вместе. Они играли в одной театральной постановке, имеют общий круг друзей, путешествовали одной компанией и неоднократно снимали совместный контент для соцсетей.
- К тому же в апреле 2025 года Светлицкую и Цимбалюка заметили во Львове – пара прогуливалась по центру города, держась за руки. Видео тогда распространила ТСН. Несмотря на это актеры уверяли, что их объединяет только дружба.
- Впрочем, их и в дальнейшем вместе замечают на публике: недавно Елена и Тарас вместе посетили показ сериала "Тихая Нава", а затем отправились на отдых в Буковель.
- Добавило интриги и заявление Светлицкой в январе этого года – актриса призналась, что находится в отношениях, однако имя возлюбленного решила не разглашать.