Будет шок, – Елена Тополя заявила, что к сливу ее личных видео причастен публичный человек

Украинская певица Елена Тополя в начале года оказалась в центре внимания из-за слива ее приватных видео. Недавно артистка дала короткое интервью Екатерине Осадчей, в котором поделилась новыми деталями инцидента.

По словам певицы, ей известно, кто может быть причастен к распространению. Об этом Елена Тополя рассказала в ролике, который вышел на инстаграм-странице Осадчей.

Интересно Его до сих пор смотрят миллионы: в чем феномен шоу "Холостяк"

Это достаточно публичный человек. Как минимум первой реакцией будет шок, глубокое разочарование в том человеке,

– поделилась Елена Тополя.

Она добавила, что пока не может называть имен, поскольку продолжается досудебное расследование. В то же время Елена отметила, что готова озвучить их после завершения судебного процесса. По словам артистки, в деле фигурирует не один человек.

Это профессионалы, которые точно крутятся в шоу-бизнесе и имеют контакты людей. Это организовано точно какими-то не далекими от меня людьми. Есть один главный, а исполнители – команда людей, которая работает в одну точку. Есть очень известная в кругах медиапространства женщина, которая точно там вовлечена. Она подчиняется кое-кому,

– отметила певица в интервью Рамине Эсхакзай.

Что известно о "сливе" личных видео Елены Тополи?