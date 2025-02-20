Владимир и Елена Зеленские приняли участие в чествовании памяти Героев Небесной Сотни в столице. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Владимира Зеленского.

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Так, Владимир Зеленский вместе с женой впервые за долгое время вместе появились на публике. Президентская чета установила лампадки у памятного креста на Аллее Героев Небесной Сотни и почтили память погибших у их портретов.

Для справки! Этот крест расположен на месте, где утром 20 февраля 2014 года произошли массовые расстрелы участников Революции Достоинства.

Небесная Сотня. Герои, которые погибли, защищая свободу, достоинство, право нашего государства свободно выбирать свое будущее. Самопожертвование, напоминающее нам о цене самоопределения. Вечное уважение Героям Небесной Сотни,

– подчеркнули супруги Зеленские.

Как выглядели Владимир и Елена Зеленские

На церемонии чествования первая леди была одета в черное пальто свободного кроя, брюки-палаццо, перчатки и ботинки без каблуков. Президент также выбрал сдержанный образ: черную куртку и брюки-карго цвета хаки.