Володимир та Олена Зеленські взяли участь у вшануванні пам'яті Героїв Небесної Сотні у столиці. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Володимира Зеленського.

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Так, Володимир Зеленський разом з дружиною вперше за довгий час разом з'явилися на публіці. Президентське подружжя встановило лампадки біля пам'ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні та вшанувало пам'ять загиблих біля їхніх портретів.

Для довідки! Цей хрест розташований на місці, де вранці 20 лютого 2014 року відбулися масові розстріли учасників Революції Гідності.

Небесна Сотня. Герої, які загинули, захищаючи свободу, гідність, право нашої держави вільно обирати своє майбутнє. Самопожертва, що нагадує нам про ціну самовизначення. Вічна шана Героям Небесної Сотні,

– наголосило подружжя Зеленських.

Який вигляд мали Володимир та Олена Зеленські

На церемонії вшанування перша леді була одягнена у чорне пальто вільного крою, штани-палацо, рукавички та черевики без підборів. Президент також обрав стриманий образ: чорну куртку та штани-карго кольору хакі.