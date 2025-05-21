21 мая, 17:39
С символической брошью: Елена Зеленская поразила деловым образом в столице
Основні тези
- Состоялась презентация нового терапевтического сада на территории ВДНХ в сотрудничестве с Министерством по делам ветеранов.
- Первая леди Украины, Елена Зеленская, посетила мероприятие в деловом и изысканном образе.
В столице состоялась презентация нового терапевтического сада, созданного на территории ВДНХ в сотрудничестве с Министерством по делам ветеранов. Предполагается, что здесь специалисты будут работать с военными, ветеранами и членами их семей.
К презентации присоединилась первая леди Украины. Елена Зеленская появилась на событии в сдержанном деловом, но одновременно изысканном образе. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу жены президента Украины.
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