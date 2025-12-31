Кошевой назвал артистов, которые выступили на концертах "Единого Квартала" несмотря на скандал с Миндичем

На фоне коррупционного скандала с Тимуром Миндичем, который ранее был совладельцем Студии "Квартал 95", некоторые артисты отказались от участия в новогодних концертах "Единого Квартала". По поводу ситуации высказался Евгений Кошевой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал ISLND TV. В новом интервью Кошевой заявил, что на решение артистов отменить свои выступит повлияло инфополе.

Когда тебе классно – с тобой все. Когда тебе "жопа", говорят: "Давай разберешься, а мы потом придем",

– сказал Евгений Кошевой.

Шоумен признался, что отказ Нади Дорофеевой стал для него шоком. Дело в том, что певица много раз участвовала в проектах Студии. По словам Кошевого, артисты объясняли, почему приняли такое решение.

Давят СМИ сразу. Они не знают, что отвечать. Если они придут, то будет хуже,

– отметил он.

Шоумен также рассказал, что от участия в концертах не отказались Ирина Билык, Оля Полякова, группы "Вхід у змінному взутті" и АНТИТИЛА, DREVO.

Кстати, слова Тараса (Тополи – 24 Канал) очень повлияли на настроение нашего коллектива. Он сказал: "Мы бросаем только лохов и врагов, а в вашем коллективе я ни тех, ни других не вижу",

– поделился Кошевой.

Кроме того, не выступил MONATIK. Евгений объяснил, что не "хватило коммуникации", но шоумен считает, что артист "до последнего хотел" присоединиться к концерту.

Кстати! Ранее группа Мюсли UA сообщила в инстаграме, что готова выступить на новогодних концертах "Единого Квартала".

