26 декабря, 14:40
Он теперь "вата", – Евгений Рыбчинский резко высказался о путинисте Малинине

Мария Примыч
Основні тези
  • Евгений Рыбчинский критически высказался об Александре Малинине, который поддерживает войну России против Украины.
  • Рыбчинский отметил, что Малинин сбежал в Германию в начале войны, а его дети живут в Великобритании.

Поэт и композитор Евгений Рыбчинский резко высказался о российском певце Александре Малинине, который поддерживает войну России против Украины. Сейчас он не общается с путинистом, хотя тот много раз звонил его отцу.

Об этом Рыбчинский рассказал в интервью проекту "Наедине". Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал ТСН.

Евгений Рыбчинский напомнил, что Александр Малинин был народным артистом Украины, такое звание певец получил в 2004 году. По словам поэта, он записал несколько альбомов с украинскими народными песнями.

Рыбчинский рассказал, что в начале войны россиянин тихо сбежал в Германию, где планировал отсидеться.

Ему задают вопросы о войне – он принципиально не отвечает. Его приглашают в Саратов, где провоцируют, и он теперь "вата". Я знаю, что он по взглядам не "вата", 
– сказал поэт.

Евгений утверждает, что дети Малинина живут в Великобритании, кто-то из них даже поет в Королевской опере. Жена певца Эмма уже давно является гражданкой Германии, а у него был вид на жительство.

Мы не общаемся. Звонил (папе – 24 Канал) много раз. Папа не берет трубку. Папа закрыл по нему вопрос, 
– отметил Рыбчинский.

Интервью с Евгением Рыбчинским: смотрите видео онлайн

Что известно о позиции Александра Малинина?

  • В начале полномасштабного вторжения Александр Малинин придерживался молчаливой позиции и уехал из России в Европу. Впоследствии жена певца рассказала, он 8 месяцев в году платит налоги в российский бюджет, а также – что менеджмент россиянина бесплатно отдает часть билетов на концерты оккупантам.

  • В марте 2024 года Малинин опубликовал в инстаграме сообщение в поддержку России. Он заявил, что проживает в Москве, но часто бывает за границей. Певец отметил, что "не променял" Родину.

  • "А насчет"СВО, то я в армии служил, присягу принимал, и верен ей до сих пор. Если надо будет идти Родину защищать, я готов", – заявил путинист.

  • В ноябре 2024 года Малинина лишили государственных наград Украины.