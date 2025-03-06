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Show24 Украинские звезды Было страшно, – Евгения Эмеральд сделала пластическую операцию
6 марта, 15:00
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Было страшно, – Евгения Эмеральд сделала пластическую операцию

София Хомишин

Евгения Эмеральд, которая является экс-военной, рассказала, что сделала пластическую операцию. Она поделилась своими впечатлениями перед хирургическим вмешательством.

К тому же показала первые кадры из больницы. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Эмеральд.

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Так, стало известно, что бывшая военная решилась на ринопластику.

Евгения также показала инстаграм-сторис, где готовится к операции. "Мне было страшно", – отметила она.


Евгения Эмеральд сделала ринопластику / Скриншот из инстаграм-сторис

Известно лишь, что Эмеральд делала операцию у одного из столичных пластических хирургов. Другими деталями она обещает поделиться позже.

Какие еще звезды прибегали к пластическим операциям

  • Алина Доротюк в 2013 году сделала операцию по уменьшению груди по медицинским показаниям. Позже артистка решилась и на ринопластику, частично изменив форму носа.
  • Певица MamaRika призналась, что сделала маммопластику из-за изменения формы груди после рождения сына.
  • Жена Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, делала ринопластику и частично меняла форму подбородка.
  • Певица Алина Шаманская прибегала к нескольким процедурам: ринопластике, удаление грудок Биша и инъекциям красоты.
  • В октябре 2023 года известная танцовщица и хореограф Илона Гвоздева перенесла операцию по увеличению груди.