Было страшно, – Евгения Эмеральд сделала пластическую операцию
Евгения Эмеральд, которая является экс-военной, рассказала, что сделала пластическую операцию. Она поделилась своими впечатлениями перед хирургическим вмешательством.
К тому же показала первые кадры из больницы. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Эмеральд.
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Так, стало известно, что бывшая военная решилась на ринопластику.
Евгения также показала инстаграм-сторис, где готовится к операции. "Мне было страшно", – отметила она.
Евгения Эмеральд сделала ринопластику / Скриншот из инстаграм-сторис
Известно лишь, что Эмеральд делала операцию у одного из столичных пластических хирургов. Другими деталями она обещает поделиться позже.
Какие еще звезды прибегали к пластическим операциям
- Алина Доротюк в 2013 году сделала операцию по уменьшению груди по медицинским показаниям. Позже артистка решилась и на ринопластику, частично изменив форму носа.
- Певица MamaRika призналась, что сделала маммопластику из-за изменения формы груди после рождения сына.
- Жена Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, делала ринопластику и частично меняла форму подбородка.
- Певица Алина Шаманская прибегала к нескольким процедурам: ринопластике, удаление грудок Биша и инъекциям красоты.
- В октябре 2023 года известная танцовщица и хореограф Илона Гвоздева перенесла операцию по увеличению груди.