Как будет выглядеть сцена Евровидения-2026, которое пройдет в Вене: фото и видео
- Австрийская телекомпания ORF показала дизайн сцены Евровидения-2026, разработанный Флорианом Видером, который включает светодиодную поверхность в форме изогнутого листа.
- В конкурсе примет участие 35 стран, и впервые в истории используют камеры Arri.
Австрийская телекомпания ORF показала, как будет выглядеть сцена 70-го песенного конкурса Евровидение. Концепцию разработал немецкий сценограф и креативный продюсер Флориан Видер.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Евровидения. Флориан Видер уже не впервые работает над сценой песенного конкурса, в частности присоединился к ее созданию в прошлом году.
В центре сцены будет светодиодная поверхность в форме изогнутого листа – центральный элемент постановки. Дизайн будут дополнять изогнутая дуга и сложная конструкция. За основу концепции взят "творческий дух венской сецессии".
И, как когда-то делало это художественное движение, постановка ORF стремится сознательно нарушить устоявшиеся нормы и позволить новые формы. Речь идет о смелости к обновлению, открытости к радикальному творчеству и новой свободе дизайна,
– говорится в сообщении.
- Листок – символ потенциала, олицетворяет новые начинания и общий замысел
- Изогнутая линия – о резонансе, развитие и музыкальное движение
- Конструкт – золотая структура, которая сочетает искусство с функциональностью, создает порядок, поддерживает художественное видение и контрастирует с органической изогнутой линией
Грин-рум и сцену будет соединять дорожка. За режиссуру Евровидения-2026 будут отвечать Михаэль Кеглер и Робин Хофвандер. Впервые в истории песенного конкурса используют камеры Arri.
Сцена Евровидения-2026: смотрите видео онлайн
Сцена Евровидения-2026 / Фото с сайта песенного конкурса
Отметим, вчера стало известно, что участие в 70-м песенном конкурсе примет 35 стран. Об этом объявили в инстаграме Евровидение.
- Албания
- Армения
- Австралия
- Австрия
- Азербайджан
- Бельгия
- Болгария
- Хорватия
- Кипр
- Чехия
- Дания
- Эстония
- Финляндия
- Франция
- Грузия
- Германия
- Греция
- Израиль
- Италия
- Латвия
- Литва
- Люксембург
- Мальта
- Молдова
- Черногория
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Сан-Марино
- Сербия
- Швеция
- Швейцария
- Украина
- Великобритания
Что известно о Евровидении-2026?
Евровидение-2026 будет принимать столица Австрии Вена. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Песенный конкурс пройдет на арене Wiener Stadthalle.
Организаторы изменили правила голосования, чтобы уменьшить манипуляции. В полуфиналах снова будут голосовать члены жюри (так было до 2022 года). Количество судей выросло с 5 до 7.
Артистам и вещателям будет запрещено участвовать в рекламных кампаниях, которые могут повлиять на голосование. Также будет введена новая система мониторинга.
Европейский вещательный союз (EBU) допустил Израиль к участию в Евровидении. Из-за этого Испания, Нидерланды, Словения и Исландия объявили бойкот песенному конкурсу.