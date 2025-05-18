Отдали 5 баллов Томми Кешу: в сети возмущаются оценками украинского жюри на Евровидении-2025
- Австрия победила на Евровидении-2025, а Украина заняла девятое место.
- Украинцы возмущены оценками Национального жюри, которое дало 5 баллов Эстонии, представитель которой сотрудничает с россиянами.
Отгремел гранд-финал 69-го песенного конкурса Евровидение. Победу одержала Австрия, которую представлял певец JJ с песней Wasted Love. Украинская группа Ziferblat с композицией Bird of Pray заняла девятое место.
В сети не стихает обсуждение грандиозного шоу, а украинцы возмущаются оценками Национального жюри Украины. На официальной инстаграм-странице Евровидения Украина уже опубликовали его состав, пишет Show 24.
Кстати Украина победила в первом полуфинале Евровидения-2025
В состав Национального жюри Украины вошли:
- Melovin – певец, который представлял Украину на Евровидении-2018.
- Дмитрий Шуров (Ріапобой) – автор-исполнитель, композитор и музыкант.
- Алена Шоптенко – танцовщица и хореограф.
- Tayanna – певица и композитор.
- Нателла Чхартишвили-Зацаринная – генеральный продюсер телеканалов М1 и М2.
Как проголосовало Национальное жюри Украины
Результаты голосования украинского Национального жюри объявляла Jerry Heil, которая вместе с рэпершей alyona alyona представляла Украину на Евровидении в прошлом году с песней Teresa & Maria. Артистки заняли третье место.
Результаты голосования Национального жюри Украины:
- Германия – 12 баллов
- Великобритания – 10 баллов
- Италия – 8 баллов
- Швейцария – 7 баллов
- Латвия – 6 баллов
- Эстония – 5 баллов
- Португалия – 4 балла
- Люксембург – 3 балла
- Израиль – 2 балла
- Австрия – 1 балл
5 баллов от украинского жюри получил Томми Кеш с песней Espresso Macchiato – представитель Эстонии на Евровидении-2025, который сотрудничает с россиянами. Режиссером клипа на его конкурсный трек, в частности, стала россиянка Алина Пасок. Накануне гранд-финала украинцы призвали не голосовать за певца.
Впоследствии свои баллы обнародовал Melovin. Так, стало известно, что он отдал второе место Томми Кешу.
Многие украинцы остались недовольны результатами голосования Национального жюри Украины, поэтому выражают свое возмущение в социальных сетях.
- "Добрый вечер, ваши голоса – это полный тр*ш, до свидания".
- "Как можно было дать оценки артистам, которые имеют связи с Россией".
- "Интересно, какими критериями руководствовались жюри, когда ставили 5 баллов Эстонии, или их настолько поразил вокал?"
- "Даже отбросив тот факт, что в Эстонии пророссийский исполнитель – номер посредственный и он вообще не попадал в ноты, как мы могли дать ему баллы? Полное разочарование".
- "Голосовали жюри, а стыдно мне было, когда озвучивали баллы. Серьезно".
- "Было стыдно, когда объявляли баллы от Украины. Вы серьезно – эстонцу и австрийцу поставить баллы? Вы там с дуба упали?
- "После 5 баллов Эстонии все эти исполнители попадают в черный список прослушиваний их песен у меня в плейлисте".
Украинцы возмущаются баллами от жюри / Скриншоты из инстаграма
Заметим, что Эстония на Евровидении-2025 заняла второе место, в целом набрав 356 баллов.