Отдали 5 баллов Томми Кешу: в сети возмущаются оценками украинского жюри на Евровидении-2025

Отгремел гранд-финал 69-го песенного конкурса Евровидение. Победу одержала Австрия, которую представлял певец JJ с песней Wasted Love. Украинская группа Ziferblat с композицией Bird of Pray заняла девятое место.

В сети не стихает обсуждение грандиозного шоу, а украинцы возмущаются оценками Национального жюри Украины. На официальной инстаграм-странице Евровидения Украина уже опубликовали его состав, пишет Show 24.

Кстати Украина победила в первом полуфинале Евровидения-2025

В состав Национального жюри Украины вошли:

Melovin – певец, который представлял Украину на Евровидении-2018.

– певец, который представлял Украину на Евровидении-2018. Дмитрий Шуров (Ріапобой) – автор-исполнитель, композитор и музыкант.

– автор-исполнитель, композитор и музыкант. Алена Шоптенко – танцовщица и хореограф.

– танцовщица и хореограф. Tayanna – певица и композитор.

– певица и композитор. Нателла Чхартишвили-Зацаринная – генеральный продюсер телеканалов М1 и М2.

Как проголосовало Национальное жюри Украины

Результаты голосования украинского Национального жюри объявляла Jerry Heil, которая вместе с рэпершей alyona alyona представляла Украину на Евровидении в прошлом году с песней Teresa & Maria. Артистки заняли третье место.

Результаты голосования Национального жюри Украины:

Германия – 12 баллов

Великобритания – 10 баллов

Италия – 8 баллов

Швейцария – 7 баллов

Латвия – 6 баллов

Эстония – 5 баллов

Португалия – 4 балла

Люксембург – 3 балла

Израиль – 2 балла

Австрия – 1 балл

Результаты голосования Национального жюри Украины / Скриншот с видео

5 баллов от украинского жюри получил Томми Кеш с песней Espresso Macchiato – представитель Эстонии на Евровидении-2025, который сотрудничает с россиянами. Режиссером клипа на его конкурсный трек, в частности, стала россиянка Алина Пасок. Накануне гранд-финала украинцы призвали не голосовать за певца.

Впоследствии свои баллы обнародовал Melovin. Так, стало известно, что он отдал второе место Томми Кешу.

Баллы от Melovin / Фото с его страницы в Threads

Многие украинцы остались недовольны результатами голосования Национального жюри Украины, поэтому выражают свое возмущение в социальных сетях.

"Добрый вечер, ваши голоса – это полный тр*ш, до свидания".

"Как можно было дать оценки артистам, которые имеют связи с Россией".

"Интересно, какими критериями руководствовались жюри, когда ставили 5 баллов Эстонии, или их настолько поразил вокал?"

"Даже отбросив тот факт, что в Эстонии пророссийский исполнитель – номер посредственный и он вообще не попадал в ноты, как мы могли дать ему баллы? Полное разочарование".

"Голосовали жюри, а стыдно мне было, когда озвучивали баллы. Серьезно".

"Было стыдно, когда объявляли баллы от Украины. Вы серьезно – эстонцу и австрийцу поставить баллы? Вы там с дуба упали?

"После 5 баллов Эстонии все эти исполнители попадают в черный список прослушиваний их песен у меня в плейлисте".

Украинцы возмущаются баллами от жюри / Скриншоты из инстаграма

Заметим, что Эстония на Евровидении-2025 заняла второе место, в целом набрав 356 баллов.