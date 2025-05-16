Финал Евровидения-2025: где и когда смотреть прямую трансляцию из Швейцарии

Уже 17 мая в Базеле состоится финал песенного конкурса Евровидение-2025! За победу будут бороться 20 финалистов, которых выбрали в полуфиналах, а также представители "Большой Пятерки" и страны-победительницы.

Среди финалистов, традиционно, есть украинцы. В этом году нашу страну представляет группа Ziferblat с песней Bird of Pray. А где смотреть финал Евровидения в прямом эфире – рассказываем далее на Show 24.

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Где смотреть финал Евровидения-2025

Финал песенного конкурса начнется в 22:00 по киевскому времени. Традиционно, прямой эфир будут транслировать на платформах Суспильного. Неизменным комментатором остается Тимур Мирошниченко, но в этом году к нему присоединяются звездные гости. В первом полуфинале был ведущий Александр Педан, во втором – комик Влад Куран, а в финале услышим реперку и представительницу Украины на Евровидении-2024 – alyona alyona.

Все финалисты Евровидения-2025

Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter

Kyle Alessandro – Lighter Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm

Shkodra Elektronike – Zjerm Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu

KAJ – Bara Bada Bastu Исландия: Væb – Róa

Væb – Róa Нидерланды: Claude – C'est La Vie

Claude – C'est La Vie Польша: Justyna Steczkowska – Gaja

Justyna Steczkowska – Gaja Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia

Gabry Ponte – Tutta l'Italia Эстония: Tommy Cash – Espresso Macchiato

Tommy Cash – Espresso Macchiato Португалия: Napa – Deslocado

Napa – Deslocado Украина: Ziferblat – Bird of Pray

Ziferblat – Bird of Pray Литва : Katarsis – Tavo akys

: Katarsis – Tavo akys Израиль : Юваль Рафаэль – New Day Will Rise

: Юваль Рафаэль – New Day Will Rise Армения : Parg – SURVIVOR

: Parg – SURVIVOR Дания : Sissal – Hallucination

: Sissal – Hallucination Австрия : JJ – Wasted Love

: JJ – Wasted Love Люксембург : Лора Торн – La Poupée Monte Le Son

: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son Финляндия : Эрика Викман – ICH KOMME

: Эрика Викман – ICH KOMME Латвия : Tautumeitas – Bur Man Laimi

: Tautumeitas – Bur Man Laimi Мальта : Мириана Конте – SERVING

: Мириана Конте – SERVING Греция : Клавдия – Asteromata

: Клавдия – Asteromata Швейцария: Zoë Më – Voyage

Zoë Më – Voyage Великобритания: Remember Monday – What the Hell Just Happened?

Remember Monday – What the Hell Just Happened? Франция: Луан – maman

Луан – maman Германия: Abor & Tynna – Baller

Abor & Tynna – Baller Испания: Melody – Esa diva

Melody – Esa diva Италия: Lucio Corsi – Volevo essere un duro

Евровидение-2025 и Украина: главное, что надо знать