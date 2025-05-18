Jerry Heil объявила баллы от Украины на Евровидении-2025: как проголосовало жюри

В Базеле состоялся финал Евровидения-2025. Jerry Heil в этом году в прямом эфире объявила результаты голосования национального жюри.

Кому наша страна отдала 12 баллов, а кто получил от нас самый низкий результат – рассказываем дальше на Show24.

Важно Какая страна победит в этом году: текстовая трансляция гранд-финала Евровидения-2025

Баллы от Украины на Евровидении-2025: за кого голосовало нацжури

Из Киева в прямой эфир включалась представительница Украины на Евровидении-2024 – Jerry Heil. Именно она объявила, кому украинцы отдали самый высокий балл – 12. В то же время alyona alyona комментировала прямой эфир вместе с Тимуром Мирошниченко.

Итак, результаты голосования профессионального жюри от Украины таковы:

Германия – 12 баллов

Великобритания – 10 баллов

Италия – 8 баллов

Швейцария – 7 баллов

Латвия – 6 баллов

Эстония – 5 баллов

Португалия – 4 балла

Люксембург – 3 балла

Израиль – 2 балла

Австрия – 1 балл



Результаты голосования нацжури Украины / Скриншот с видео

Каким было выступление Украины в финале Евровидения-2025

Группа Ziferblat в финале Евровидения-2025 выступила с песней Bird of Pray. Их номер получил безумные овации от публики в Базеле.

Чувственное и трогательное выступление вокалист Даниил Лещинский завершил не только благодарностью Европе, но и словами "Слава Украине!".

Выступление Украины в финале Евровидения-2025: смотрите видео онлайн







