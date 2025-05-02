Группа Ziferblat назвала режиссера номера для Евровидения-2025 и дизайнера костюмов

Уже 13 мая состоится первый полуфинал Евровидения-2025, где выступит группа Ziferblat. Накануне песенного конкурса музыканты рассекретили режиссера номера и рассказали, кто создавал им костюмы.

Подробностями Даниил и Валентин Лещинские и Федор Ходаков поделились в интервью Рамине Эсхакзай, пишет Show 24.

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Валентин Лещинский рассказал, что костюмы для Евровидения-2025 группы создавал украинский модельер Иван Фролов, который основал бренд FROLOV. Он сотрудничал со многими украинскими и мировым звездами, в частности с итальянской рок-группой Måneskin, Бейонсе, Джамалой, Дуа Липой, Doja Cat и другими.

Мы другие кандидатуры не рассматривали на самом деле. Мы сразу решили, что пойдем к нему. Пока что то, что мы делаем, очень нравится. Люди увидят 13 мая в первом полуфинале его работу, и людям понравится,

– сказал Валентин Лещинский.

Режиссер номера группы Ziferblat

Режиссером номера стала Мария Коростелева, которая работала с группами KAZKA, The Erised, Fo Sho, с певицей Krutь. Также была режиссером номеров для Нацотбора, "Танцев со звездами", "Голоса страны 8" и других проектов.

Я не вижу смысла звать каких-то очень известных людей, если мы понимаем, что есть человек, который представил мне свой проект и он мне понравился больше. Поэтому я больше делаю ставку на людей, которые, возможно, медийно не так известны, но могут потом благодаря этому быть большими,

– отметил Валентин.

Интервью с группой Ziferblat: смотрите видео онлайн

Ранее мы сообщали, что группа Ziferblat рассказала, сколько будет стоить участие в Евровидении-2025.