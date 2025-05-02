Подробицями Даниїл та Валентин Лещинські й Федір Ходаков поділились в інтерв'ю Раміні Есхакзай, пише Show 24.

До речі Відключені інструменти, живий вокал: соліст Ziferblat розкрив деталі виступу на Євробаченні-2025

Валентин Лещинський розповів, що костюми для Євробачення-2025 гурту створював український модельєр Іван Фролов, який заснував бренд FROLOV. Він співпрацював з багатьма українськими та світовим зірками, зокрема з італійським рок-гуртом Måneskin, Бейонсе, Джамалою, Дуа Ліпою, Doja Cat та іншими.

Ми інші кандидатури не розглядали насправді. Ми одразу вирішили, що підемо до нього. Поки що те, що ми робимо, дуже подобається. Люди побачать 13 травня в першому півфіналі його роботу, і людям сподобається,

– сказав Валентин Лещинський.

Режисерка номера гурту Ziferblat

Режисеркою номера стала Марія Коростельова, яка працювала з гуртами KAZKA, The Erised, Fo Sho, зі співачкою Krutь. Також була режисеркою номерів для Нацвідбору, "Танців з зірками", "Голосу країни 8" та інших проєктів.

Я не бачу сенсу кликати якихось дуже відомих людей, якщо ми розуміємо, що є людина, яка представила мені свій проєкт і він мені сподобався більше. Тому я більше роблю ставку на людей, які, можливо, медійно не так відомі, але можуть потім завдяки цьому бути більшими,

– зазначив Валентин.

Інтерв'ю з гуртом Ziferblat: дивіться відео онлайн

Раніше ми повідомляли, що гурт Ziferblat розповів, скільки коштуватиме участь у Євробаченні-2025.