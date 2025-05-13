Каждый голос важен: как украинцам за рубежом проголосовать за Украину на Евровидении-2025

Сегодня, 13 мая, группа Ziferblat будет выступать в швейцарском Базеле. Согласно правилам конкурса Евровидение, нельзя голосовать за представителя своей страны.

Однако те украинцы, которые находятся за рубежом, будут иметь возможность поддержать представителей Украины. Как это сделать – узнавайте в материале Show24.

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Как украинцам за рубежом проголосовать за Украину на Евровидении-2025

Сегодня украинцы, которые находятся за рубежом, могут отдать свой голос за группу Ziferblat. Чтобы это сделать – надо иметь мобильный номер иностранного оператора. Украина будет выступать под номером 5 с песней Bird of Pray.

Порядок выступлений участников Евровидения в первом и втором полуфиналах / Скриншот с видео

Каждая страна имеет свою инструкцию для голосования – это смс-сообщение, сайт или звонок на определенный номер.

В общем зрители могут проголосовать до 20 раз за выбранную страну.

Ниже представлены номера и страны, из которых можно проголосовать, чтобы поддержать группу Ziferblat.



Как украинцы могут проголосовать за Ziferblat за рубежом / Фото с официального сайта Евровидения

Если украинцы находятся в тех странах, которые не участвуют в певческом конкурсе, то смогут проголосовать с помощью сайта esc.vote или в официальном приложении Евровидения под названием Eurovision Song Contest. Важно помнить, что в соответствии с правилами, будет два временных окна на голосование.