14 мая, 00:24
Они стали фаворитами зрителей: известны первые финалисты Евровидения-2025
Основні тези
- На Евровидении-2025 из первого полуфинала в финал прошли представители 10 стран, включая Украину с группой Ziferblat и песней "Bird of Pray".
- Конкурс проходит в городе Базель, Швейцария, где собрались участники из 37 стран.
- Группа Ziferblat представляет Украину с песней, которая сочетает современное звучание с народными мотивами, символизируя возрождение и свободу.
В Швейцарии стартовал главный песенный конкурс года! 13 мая на сцене Евровидения-2025 выступили представители 15 стран, среди которых зрители выбрали первых финалистов.
В этот вечер Европа увидела выступление и представителей Украины – группы Ziferblat с песней Bird of Pray. Удалось ли музыкантам попасть в финал, а также полный список финалистов, которых выбрали в первом полуфинале, – узнавайте далее на Show 24.
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Кто прошел в финал Евровидения-2025 из первого полуфинала
- Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter
- Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm
- Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu
- Исландия: Væb – Róa
- Нидерланды: Claude – C'est La Vie
- Польша: Justyna Steczkowska – Gaja
- Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia
- Эстония: Tommy Cash – Espresso Macchiato
- Португалия: Napa – Deslocado
- Украина: Ziferblat – Bird of Pray
Евровидение-2025 и Украина: главное, что надо знать
- В этом году конкурс принимает город Базель, что в Швейцарии. Именно туда съехались представители 37 стран, среди которых Ziferblat.
- Группа представляет нашу страну с песней Bird of Pray. Трек сочетает современное звучание с народными мотивами и символизирует возрождение и свободу.
- Неизменным комментатором конкурса остается Тимур Мирошниченко, однако в этом году к нему присоединятся звездные коллеги: Александр Педан, Влад Куран и alyona alyona.
- Представительницей от Украины на Евровидении-2025 выбрали Jerry Heil. Именно она объявит баллы в финале.