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Show24 Музыка Они стали фаворитами зрителей: известны первые финалисты Евровидения-2025
14 мая, 00:24
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Они стали фаворитами зрителей: известны первые финалисты Евровидения-2025

Кристина Кобак
Основні тези
  • На Евровидении-2025 из первого полуфинала в финал прошли представители 10 стран, включая Украину с группой Ziferblat и песней "Bird of Pray".
  • Конкурс проходит в городе Базель, Швейцария, где собрались участники из 37 стран.
  • Группа Ziferblat представляет Украину с песней, которая сочетает современное звучание с народными мотивами, символизируя возрождение и свободу.

В Швейцарии стартовал главный песенный конкурс года! 13 мая на сцене Евровидения-2025 выступили представители 15 стран, среди которых зрители выбрали первых финалистов.

В этот вечер Европа увидела выступление и представителей Украины – группы Ziferblat с песней Bird of Pray. Удалось ли музыкантам попасть в финал, а также полный список финалистов, которых выбрали в первом полуфинале, – узнавайте далее на Show 24.

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Кто прошел в финал Евровидения-2025 из первого полуфинала

  • Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter
  • Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm
  • Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu
  • Исландия: Væb – Róa
  • Нидерланды: Claude – C'est La Vie
  • Польша: Justyna Steczkowska – Gaja
  • Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia
  • Эстония: Tommy Cash – Espresso Macchiato
  • Португалия: Napa – Deslocado
  • Украина: Ziferblat – Bird of Pray

Евровидение-2025 и Украина: главное, что надо знать

  • В этом году конкурс принимает город Базель, что в Швейцарии. Именно туда съехались представители 37 стран, среди которых Ziferblat.
  • Группа представляет нашу страну с песней Bird of Pray. Трек сочетает современное звучание с народными мотивами и символизирует возрождение и свободу.
  • Неизменным комментатором конкурса остается Тимур Мирошниченко, однако в этом году к нему присоединятся звездные коллеги: Александр Педан, Влад Куран и alyona alyona.
  • Представительницей от Украины на Евровидении-2025 выбрали Jerry Heil. Именно она объявит баллы в финале.