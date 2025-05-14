Они стали фаворитами зрителей: известны первые финалисты Евровидения-2025

В Швейцарии стартовал главный песенный конкурс года! 13 мая на сцене Евровидения-2025 выступили представители 15 стран, среди которых зрители выбрали первых финалистов.

В этот вечер Европа увидела выступление и представителей Украины – группы Ziferblat с песней Bird of Pray. Удалось ли музыкантам попасть в финал, а также полный список финалистов, которых выбрали в первом полуфинале, – узнавайте далее на Show 24.

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Кто прошел в финал Евровидения-2025 из первого полуфинала

Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter

Kyle Alessandro – Lighter Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm

Shkodra Elektronike – Zjerm Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu

KAJ – Bara Bada Bastu Исландия: Væb – Róa

Væb – Róa Нидерланды: Claude – C'est La Vie

Claude – C'est La Vie Польша: Justyna Steczkowska – Gaja

Justyna Steczkowska – Gaja Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia

Gabry Ponte – Tutta l'Italia Эстония: Tommy Cash – Espresso Macchiato

Tommy Cash – Espresso Macchiato Португалия: Napa – Deslocado

Napa – Deslocado Украина: Ziferblat – Bird of Pray

Евровидение-2025 и Украина: главное, что надо знать