Букмекеры обновили прогнозы на Евровидение-2025: какое место может занять Украина
- Букмекеры прогнозируют победу Швеции на Евровидении-2025 – группы KAJ, у которой 39% шансов на победу.
- Украинская группа Ziferblat на 13-м месте с шансом всего 1% на победу.
Песенный конкурс Евровидение состоится через считанные недели. К выступлениям готовятся не только участники, но и букмекеры, которые уже определились с потенциальным победителем. Кто лидирует в рейтинге и какие шансы на триумф у Украины – читайте дальше.
Впервые за долгое время букмекеры обновили свои прогнозы. По их мнению, наибольшие шансы стать победителем Евровидения-2025 есть у Швеции, передает Show 24 со ссылкой на Eurovision World.
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На первом месте в рейтинге – группа KAJ с песней Bara bada bastu. Букмекеры прогнозируют, что их шанс на победу составляет 39%. Вторую строчку занял JJ, артист из Австрии. Он представит на Евровидении свой трек Wasted Love. Между первым и вторым местом немалый разрыв, ведь JJ пророчат лишь 15% на триумф в конкурсе.
В тройку лидеров попала и представительница Франции – Louane. Согласно прогнозам, у певицы не более 8% шансов на победу.
Украинская группа Ziferblat сдвинулась с 11 строчки на 13 с небольшим шансом на победу – всего 1%.
Прогнозы букмекеров / Скриншот с сайта
В десятку фаворитов букмекеров попали такие страны-участницы:
- Швеция – 39%
- Австрия – 15%
- Франция – 8%
- Израиль – 5%
- Нидерланды – 5%
- Бельгия – 3%
- Чехия – 3%
- Финляндия – 3%
- Эстония – 2%
- Албания – 2%
Впрочем, рейтинг все еще может кардинально измениться. На него, в частности, повлияют первые репетиции участников и выступления в полуфиналах.
Евровидение-2025: что известно
- 69-й конкурс Евровидения состоится в Базеле, Швейцария, на арене St. Jakobshalle. Полуфиналы запланированы на 13 и 15 мая, а гранд-финал состоится 17 мая.
- В конкурсе примут участие 37 стран. К участию впервые за долгое время возвращается Черногория, тогда как Молдова в этом году не будет соревноваться.
- Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Jerry Heil, которая представляла Украину на Евровидении-2024, станет пресс-секретарем и объявит баллы в финале.