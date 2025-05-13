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Show24 Музыка Первый полуфинал Евровидения-2025: онлайн-трансляция конкурса из Базеля
13 мая, 21:50
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Первый полуфинал Евровидения-2025: онлайн-трансляция конкурса из Базеля

Кристина Кобак
Основні тези
  • Песенный конкурс Евровидение-2025 начался 13 мая в Базеле, Швейцария, с выступлениями представителей 15 стран.
  • Украинцы могут голосовать в первом полуфинале, но не за своего представителя Ziferblat, который будет выступать под номером 5.

13 мая в Швейцарии стартовал песенный конкурс Евровидение-2025. На главной сцене Европы в Базеле в этот вечер выступят представители 15 стран, среди которых Ziferblat из Украины.

Ребята выйдут на сцену под номером 5 и исполнят песню Bird of Pray. Смотрите прямую трансляцию главного музыкального события года дальше на Show24.

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Онлайн-трансляция первого полуфинала Евровидения-2025

Первый полуфинал начался в 22:00 по киевскому времени. В этом году к неизменному комментатору Тимуру Мирошниченко присоединился Александр Педан. Они вместе будут комментировать то, что будет происходить в Базеле в течение двух часов.

Первый полуфинал Евровидения-2025: смотрите онлайн-трансляцию

Порядок выступлений полуфиналистов

  1. Исландия: Væb – Róa
  2. Польша: Justyna Steczkowska – Gaja
  3. Словения: Klemen – How Much Time Do We Have Left
  4. Эстония: Tommy Cash – Espresso macchiato
  5. Украина: Ziferblat – Bird of Pray
  6. Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu
  7. Португалия: Napa – Deslocado
  8. Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter
  9. Бельгия: Red Sebastian – Strobe Lights
  10. Азербайджан: Mamagama – Run With U
  11. Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia
  12. Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm
  13. Нидерланды: Claude – C'est La Vie
  14. Хорватия: Marko Bošnjak – Poison Cake
  15. Кипр: Theo Evan – Shh


Порядок выступлений в полуфиналах / Фото с сайта Евровидения

Можно ли украинцам голосовать за Ziferblat

  • Украинцы имеют право голосовать только в том полуфинале, где выступает наш представитель, то есть в первом. В следующий раз голосование для Украины откроется уже 17 мая в большом финале.
  • Согласно правилам Евровидения, нельзя голосовать за представителя своей страны. То есть в этот вечер поддержать Ziferblat вы не сможете. Но есть возможность проголосовать за фаворитов из других стран.
  • Однако, если вы живете за границей, имеете иностранную сим-карту, то сможете проголосовать за Ziferblat.
  • В общем зрители могут проголосовать до 20 раз за выбранную страну.