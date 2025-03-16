Евровидение-2025 уже скоро: все песни участников нынешнего песенного конкурса
- 69-й песенный конкурс Евровидение состоится в Базеле, Швейцария.
- Объявлено 37 песен стран-участниц, видео которых доступны на ютуб-канале Евровидения.
69-й песенный конкурс Евровидение состоится в Швейцарии, в городе Базель – в прошлом году победили Nemo с песней The Code. Полуфиналы запланированы на 13 и 15 мая, а гранд-финал – на 17 мая.
Пока зрители в ожидании грандиозного шоу, уже объявили все песни участников нынешнего конкурса – видео можно посмотреть на ютуб-канале Евровидение, передает Show 24. Поэтому ознакомляйтесь и выбирайте фаворита.
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Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu: смотрите видео онлайн
Австрия: JJ – Wasted Love: смотрите видео онлайн
Израиль: Yuval Raphael – New Day Will Rise: смотрите видео онлайн
Франция: Louane – Maman: смотрите видео онлайн
Нидерланды: Claude – C'est La Vie: смотрите видео онлайн
Финляндия: Erika Vikman – Ich komme: смотрите видео онлайн
Эстония: Tommy Cash – Espresso macchiato: смотрите видео онлайн
Бельгия: Red Sebastian – Strobe Lights: смотрите видео онлайн
Украина: Ziferblat – Bird of Pray: смотрите видео онлайн
Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm: смотрите видео онлайн
Мальта: Miriana Conte – Serving: смотрите видео онлайн
Италия: Lucio Corsi – Volevo essere un duro: смотрите видео онлайн
Великобритания: Remember Monday – What The Hell Just Happened?: смотрите видео онлайн
Кипр: Theo Evan – Shh: смотрите видео онлайн
Чехия: Adonxs – Kiss Kiss Goodbye: смотрите видео онлайн
Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia: смотрите видео онлайн
Литва: Katarsis – Tavo akys: смотрите видео онлайн
Греция: Klavdia – Asteromáta: смотрите видео онлайн
Австралия: Go-Jo – Milkshake Man: смотрите видео онлайн
Германия: Abor & Tynna – Baller: смотрите видео онлайн
Грузия: Mariam Shengelia – Freedom: смотрите видео онлайн
Ирландия: Emmy – Laika Party: смотрите видео онлайн
Швейцария: Zoë Më – Voyage: смотрите видео онлайн
Португалия: Napa – Deslocado: смотрите видео онлайн
Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter: смотрите видео онлайн
Польша: Justyna Steczkowska – Gaja: смотрите видео онлайн
Азербайджан: Mamagama – Run With U: смотрите видео онлайн
Словения: Klemen – How Much Time Do We Have Left: смотрите видео онлайн
Дания: Sissal – Hallucination: смотрите видео онлайн
Латвия: Tautumeitas – Bur man laimi: смотрите видео онлайн
Испания: Melody – Esa diva: смотрите видео онлайн
Люксембург: Laura Thorn – La poupée monte le son: смотрите видео онлайн
Армения: Parg – Survivor: смотрите видео онлайн
Сербия: Princ – Mila: смотрите видео онлайн
Хорватия: Marko Bošnjak – Poison Cake: смотрите видео онлайн
Исландия: Væb – Róa: смотрите видео онлайн
Черногория: Nina Žižić – Dobrodošli: смотрите видео онлайн
Напомним, что Украина на Евровидении-2025 выступит в первой половине первого полуфинала 13 мая. Сейчас букмекеры прогнозируют группе Ziferblat 9 место. Коллектив победил на Нацотборе с песней Bird of Pray. В топ 5, по оценкам букмекеров, входят Швеция, Австрия, Израиль, Франция и Нидерланды, но все еще может измениться.