Будет ли Украина голосовать во втором полуфинале Евровидения-2025
- Украина не сможет голосовать во втором полуфинале Евровидения-2025, а будет только наблюдать за выступлениями.
- Голосование украинских зрителей будет возможно только во время гранд финала 17 мая.
- А зрители, чьи страны не участвуют, могут голосовать во время полуфиналов и гранд финала.
На днях в швейцарском Базеле отгремел первый полуфинал певческого конкурса. В конце мы узнали первую десятку стран, которые проходят в финал. В этом списке были и представители Украины – группа Ziferblat. Уже сегодня, 15 мая, состоится второй полуфинал, однако не все смогут проголосовать.
Согласно правилам конкурса, зрители стран-участниц могут голосовать только во время того прямого эфира, в котором участвуют их представители, пишет Show24.
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Голосует ли Украина во втором полуфинале Евровидения-2025
Итак, для Украины голосование будет закрыто во втором полуфинале. Зрители смогут разве наблюдать за выступлениями, а вот следующие голоса можно будет отдать уже 17 мая во время гранд финала.
Напомним, что в этом году организаторы конкурсы предоставили аж три варианта, по которым можно проголосовать за своего фаворита.
Официальное приложение, который называется Eurovision Song Contest. Голос могут отдавать зрители из стран-участниц.
Через телефон и SMS. Во время прямого эфира на экране будут указаны номера, по которым можно проголосовать за своего фаворита.
На официальном сайте – www.esc.vote.
А знали ли вы, что если находитесь за пределами Украины – в Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании или Швейцарии, то можете голосовать во время обоих полуфиналов.
А для тех зрителей, чьи страны не участвуют в певческом конкурсе, также есть возможность отдать свой голос за фаворита. Сначала открывается голосование для "остального мира" до начала полуфиналов, а затем продолжается на 18 минут после исполнения последней песни. В гранд финале возможность голосования для "остального мира" откроется перед первой песней и продлится примерно 40 минут после последнего выступления.