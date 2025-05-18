Украина победила в первом полуфинале Евровидения-2025

Группа Ziferblat, которая представляла Украину на Евровидении, выступала в первом полуфинале. Музыканты получили больше всего баллов от зрителей.

Результаты первого полуфинала стали известны уже после объявления победителя Евровидения-2025. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на сайт Евровидения.

Интересно Самое интересное о группе Ziferblat, которая представила Украину на Евровидении-2025

Группа Ziferblat заняла первое место в результате зрительского голосования. Только зрители решали, кто пройдет в финал конкурса. Музыканты получили суммарно 137 баллов и возглавили рейтинговую табличку, обойдя фаворитов – Швецию, Эстонию, Албанию.

Представители Украины отреагировали на лидерство в первом полуфинале.

Кстати, мы победили в первом полуфинале! Я очень вас люблю,

– написал один из участников группы.



Кто сколько баллов отдал Украине / Фото EurovisionWorld

Добавим, у финале Евровидения-2025 Ziferblat занял 9 место.

Какие правила объявления финалистов

Напомним, что в полуфиналах результаты объявляют в случайном порядке, чтобы зрители не могли узнать, кто является фаворитом. К тому же в этом году появилось нововведение относительно объявления финалистов. Сначала ведущие называли тройку стран, среди которых был финалист – его объявляли, и называли следующую тройку.

Украину объявили последней. Это заставило понервничать и украинских еврофанов, и самих музыкантов. В сеть попало видео, как участник Ziferblat подозревает, что группа не сможет пройти в финал. Но на самом деле оказалось, что Украина была на первом месте.