Больше динамики и эпичности: Ziferblat представили обновленную версию песни для Евровидения-2025

Группа Ziferblat, которая представит Украину на Евровидении, презентовала обновленную версию конкурсной песни Bird of Pray. Композиция зазвучала еще масштабнее.

Премьера ревампа (обновленной версии) песни Bird of Pray состоялась 10 марта. Композиция уже вызвала большой интерес среди еврофанов, пишет 24 Канал.

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Ziferblat провели "косметический ремонт" конкурсной песни в сотрудничестве с Антоном Чилиби – саундпродюсером, который работал с Jerry Heil, Alyona Alyona, Kalush Orchestra, Monatik и другими музыкантами. Теперь в треке появились оркестровые партии в припеве, что добавили песне кинематографического размаха, а также загадочные паузы в начале, которые сохраняют интригу до кульминационного момента.

Мы сознательно искали человека, который уже имеет опыт создания песен именно для Евровидения. Этот "косметический ремонт" позволил нам интегрировать элементы, которые, надеемся, будут резонировать с еврофанским сообществом,

– прокомментировали музыканты.

Группа прежде всего работала над припевом и сделала его менее перегруженным вокально. Это позволило голосу Даниила выйти на передний план.

"Мы немного облегчили припев, ведь в первоначальной версии он был перенасыщен вокальными партиями. Благодаря этому голос Дани звучит выразительнее, а бэк-вокалы мы, наоборот, сделали менее заметными, чтобы придать треку большего объема и динамики", – добавляют исполнители.

Ziferblat – Bird of Pray: смотрите видео онлайн (обновленная версия)

Чего ожидать от Евровидения-2025

Согласно обновленным прогнозам букмекеров на Евровидение, Украина вернулась в топ-10 рейтинга фаворитов. Это довольно прогнозируемый рост, ведь большинство стран-участниц уже представили свои конкурсные песни.

Вероятно, ревамп трека Bird of Pray может существенно повысить шансы Украины на победу в Евровидении. Песенный конкурс состоится в швейцарском городе Базель с 13 по 17 мая.