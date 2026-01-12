Жеребьевка Евровидения-2026 завершена: в каком полуфинале выступит Украина

Уже в мае состоится Евровидение-2026. В песенном конкурсе примут участие более 30 стран. 12 января состоялась жеребьевка, которая определила порядок выступлений участников в полуфиналах нынешнего Евровидения.

Стало известно, в каком полуфинале Евровидения-2026 будет выступать Украина. Пишет 24 Канал со ссылкой ютуб-канал Eurovision Song Contest, где транслировали жеребьевку.

Украина на Евровидении-2026 будет выступать во второй половине второго полуфинала. Он состоится 14 мая.

Вместе с нашей страной в этой части полуфинала также примут участие представители Албании, Дании, Кипра, Норвегии, Мальты, Австралии и Латвии.

Интересно, что последний раз мы были во втором полуфинале в 2018 году, как отметили в телеграмм-канале "Евровидение. Украина".

Для справки! В жеребьевке не участвовала Австрия, как страна-организатор Евровидения-2026, и государства "Большой четверки": Франция, Германия, Италия и Великобритания, которые автоматически попадают в финал.

Что известно о Евровидении-2026?