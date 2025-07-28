Звезды Евровидения рассказали, кто может достойно представить Украину на конкурсе в 2026 году

После завершения Евровидения-2025 интерес к музыкальному конкурсу остается на высоком уровне. В частности, многие думают о том, кто бы мог представить Украину уже в следующем году.

Украинские звезды Евровидения поделились мыслями по этому поводу и признались, кого видят следующим представителем нашей страны на конкурсе. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Евровидение Украина.

К слову Светлана Тарабарова откровенно призналась, планирует ли снова пойти на Евровидение

Елена Тополя, которая представляла Украину на Евровидении в 2010 году и заняла 10 место с песней Sweet People, не планирует возвращаться на конкурс. Но хотела бы, чтобы страну представила артистка.

Это должна быть, я думаю, певица. Мощная, с характером, с мощной песней и со смыслом. Все, как у меня было, но я не поеду,

– считает Елена Тополя.

KHAYAT, который был одним из лидеров в Нацотборе-2025, признался, что может снова прийти на отбор. Он не готов окончательно говорить о возвращении или отказе, ведь все зависит от песни.

Екатерина Павленко, которая представила сольный проект Monokate, не уверена, что хочет вернуться на Национальный отбор, потому что теперь она изменила свое направление музыки. И певица поделилась, кто бы мог быть достойным представителем.

Классный артист. Надо смотреть, потому что это же зависит от многих факторов. Во-первых, от готовности человека, во-вторых, от песни. Есть у нас яркие имена, которые каждый год появляются все больше и больше, но кому-то не хватает опыта,

– отметила Павленко.

Финалист Нацотбора-2024 DREVO назвал четкое имя звезды, которая могла бы снова зажечь Евровидение. По его мнению, это Jerry Heil.

Ранее Klavdia Petrivna ответила, планирует ли участвовать в Нацотборе на Евровидение. Она призналась, что пока не мечтала об этом, однако певица не исключает такой возможности в будущем.