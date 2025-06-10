Козловский среди них: кто из артистов никогда не поедет на Евровидение

Нацотбор на Евровидение одно из самых ожидаемых музыкальных событий года. Однако не все популярные артисты могут принять в нем участие участие. Причиной являются определенные требования, которые указаны в правилах конкурса. К Нацотбору не допускают артистов, которые ездили в Россию после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

Впрочем, теоретически, правила могут изменить, ведь все зависит от организаторов конкурса. Если правила смягчат, то у любимцев публики будут все шансы представить Украину на главной сцене Европы. Но кому из известных артистов пока закрыта дорога на Евровидение – читайте дальше на Show24.

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Украинские звезды, которые точно не поедут на Евровидение

DOROFEEVA

В 2017 году дуэт "Время и Стекло" выступил в детском лагере в России, где о стране-террористке сказали "наша страна". Кроме этого были регулярные выступления в Москве, а также участие в российских телешоу и рекламах местных брендов.

Несмотря на то, что Дорофеева активно помогает украинской армии с начала полномасштабного вторжения, участвуя в благотворительных инициативах, сборах средств и выступая на благотворительных концертах, все же для Нацотбора этого мало.

MONATIK

До 2015 года артист продолжал выступать в России, несмотря на аннексию Крыма и войну на Донбассе. По его словам, шоубизнес еще "жил по инерции". После 2015-го полностью отказался от поездок в Россию, четко заявив о своей проукраинской позиции.

KOLA

В 2016 году KOLA выступала на фестивале "Новая волна" в Сочи – события, которое часто связывают с политическим влиянием России. А еще раньше, в 2010 году, она была бэк-вокалисткой MARUV на сцене в Москве.

Сама KOLA не оправдывается – открыто называет это ошибками молодости, неосведомленностью и стремлением найти себя в музыке. После начала полномасштабной войны она активно поддерживает Украину: участвует в благотворительных концертах, волонтерит, собирает средства на нужды ВСУ, выступает в госпиталях перед ранеными военными.

Виталий Козловский

В 2018 году Козловский выступил в Москве на праздничном концерте к 9 мая. Тогда он объяснял свое решение эмоциональной привязанностью к деду-ветерану, но избежать критики артисту не удалось.

После погашения долга Кондратюку и возвращения прав на свои песни Козловский снова стал народным любимцем. В сети уже были комментарии о том, что Виталий должен представить нашу страну на Евровидении, однако пока это невозможно.

Настя Каменских (NK)

NK гастролировала в России в составе дуэта "Потап и Настя" после 2014 года, когда уже произошла аннексия Крыма и началась война на Донбассе. Особенно резонансной стала история с церемонией RU.TV в Москве, где Потап "благодарил Россию", сняв штаны на сцене.

Хотя с 2017 года NK занимается только сольной карьерой и не ездит в Россию, прошлого это не меняет.

Потап и Настя Каменских на премии RU.TV: смотрите видео онлайн

Для Украины участие в Евровидении – это не просто конкурс. Это – позиция. Это громкое "нет" российской агрессии, это культурная дипломатия, которая говорит миру: мы – свободные, мы – несокрушимые. Поэтому артист – это не только голос и талант. Это – лицо страны. И именно поэтому сцена Евровидения – не для всех.