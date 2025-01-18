Скандал на Нацотборе-2025: FIЇNKA впервые прокомментировала обвинения в плагиате

Недавно был объявлен десятый финалист Национального отбора-2025 – певица FIЇNKA. В то же время накануне в сети разгорелся скандал.

Дело в том, что FIЇNKA обвинили в плагиате песни Con Altura испанской исполнительницы Rosalia. Теперь сама артистка прокомментировала этот инцидент. Сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью "РБК-Украина".

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FIЇNKA призналась, что упреки о плагиате стали для нее сюрпризом.

Вообще сначала это как мемчик восприняла. Потому что часто делают такие обзоры, не только на песни для Евровидения. Даже есть каналы специальные, где ищут какой-то плагиат. Ну а с тем, что эта песня на Нацотбор, все начали кричать о дисквалификации. Но спасибо Тине Кароль, она поддержала, включилась и расставила все по местам,

– отметила исполнительница.

К тому же, по словам артистки, скандал даже имел положительный эффект – больше людей заинтересовались песней и захотели лично проверить, действительно ли есть сходство с композицией Rosalia.

FIЇNKA – "Культура": смотрите видео онлайн

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Напомним, Тина Кароль выступает музыкальным продюсером нынешнего Нацотбора. На фоне обвинений в плагиате песни FIЇNKA она обнародовала официальное заявление, где подчеркнула отсутствие какого-либо сходства между песнями – "ни темпом, ни гармонией, ни ритмикой, ни содержанием". Тина также отметила, что ей известно, кто стоит за этим скандалом.

Сама FIЇNKA заявила, что не знает, кто распространял дезинформацию о ее конкурсной композиции для Национального отбора. Исполнительница предполагает, что за этим могут стоять конкуренты, которые были следующими за ней в голосовании и стремились попасть в финал.