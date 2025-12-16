Сын Дмитрия Коляденко признался, как получил бронь от мобилизации
- Филипп Коляденко преподает музыкальное искусство в киевской школе и имеет бронирование от мобилизации.
- Ранее он читал лекции в университетах культуры и имени Тараса Шевченко.
Филипп Коляденко рассказал, что преподает музыкальное искусство в одной из киевских школ, расположенной в Печерском районе. Так, уже два года музыкант имеет бронирование от мобилизации.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Утро в большом городе". Журналистка пообщалась с сыном Дмитрия Коляденко на церемонии награждения премии Megogo Music Awards 2025.
Приглашение к преподаванию в Новопечерке (вероятно, речь идет о Новопечерской школе – 24 Канал) для меня было открытием и радостью, но до этого я читал лекции в университете культуры, в Шевченко, который закончил – немного по другому направлению, потому что я журналист,
– рассказал Филипп Коляденко.
Для справки! Музыкант говорит о Киевском университете культуры и Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.
Кстати, ранее в интервью Рамине Эсхакзай певица FIЇNKA призналась, что ее муж, актер Юрий Вихованец, имеет бронирование от мобилизации. Дело в том, что он работает в Ивано-Франковском драмтеатре.
Коротко о Филиппе Коляденко
Филипп родился в Сумах в семье хореографов Дмитрия и Елены Коляденко.
Несмотря на то, что парень рос в творческой семье, после школы он решил поступить на факультет журналистики.
Однако свою жизнь Коляденко таки связал с музыкой. В 2012 году вместе с Дмитрием Каднаем основал группу KADNAY. Филипп также создал творческий проект Phil It.
Музыкант рассказывал, что тайно женился во время пандемии коронавируса. Жена Коляденко – парикмахерша из Узбекистана Нодира Тураджанова.