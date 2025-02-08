Перепели хит Яремчука: Джамала, Тина Кароль и другие исполнители ярко открыли Нацотбор-2025

Национальный отбор-2025 уже в эфире. 9 участников Евровидения предыдущих лет устроили яркое открытие для еврофанов.

Джамала, MÉLOVIN, Тина Кароль и другие исполнили совместный трек, пишет Show 24. Они перепели песню Назария Яремчука.

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Победители и участники предыдущих Евровидений: Джамала, MÉLOVIN, Екатерина Павленко (Go_A), дуэт TVORCHI, Jerry Heil, alyona alyona, Руслана, Тимофей Музычук (Kalush Orchestra) и Тина Кароль. Артисты вместе исполнят легендарную песню Назария Яремчука "Усміхнися мені".

После этого к исполнению композиции присоединились еще и финалисты нынешнего Национального отбора: Влад Шериф, Абие, MOLODI, Future Culture, Маша Кондратенко, KHAYAT, FIЇNKA, KRYLATA, Ziferblat и "ДК Энергетик".

Напомним, победителя Нацотбора-2025 будут выбирать судьи и зрители путем голосования. Отдать свой голос за фаворита можно будет через приложение Дия и SMS.