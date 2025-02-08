Лирические и зажигательные: видео выступлений всех финалистов Нацотбора на Евровидение-2025
10 финалистов Нацотбора на Евровидение-2025 уже выступили в финале. Они вживую представили песни, которые подготовили специально для песенного конкурса в Швейцарии. Эти треки разные по настроениям, однако каждый из них пронизан темой войны в Украине.
Для безопасности место проведения финала не рассекречивали, поэтому украинцы смогли Национальный отбор Евровидения смотреть онлайн. А поддержать фаворитов этого года можно было не только в приложении Дия, но и с помощью СМС-голосования.
Не пропустите Уникальные песни и новые детали финала: все, что известно о Нацотборе на Евровидение-2025
Как проголосовать на Нацотборе Евровидения рассказывали ведущие после выступления последнего финалиста. Это для того, чтобы сначала зрители ознакомились со всеми участниками, послушали все песни, а уже тогда выбирали ту, которую хотят слышать на Евровидении-2025 от Украины.
Если вы пропустили выступления в прямом эфире, то каждый из них можете посмотреть ниже.
Выступления финалистов Нацотбора на Евровидение-2025
Нацотбор на Евровидение-2025 – смотрите видео онлайн: Влад Шериф – Wind of change
Нацотбор на Евровидение-2025 – смотрите видео онлайн: Абие – "Дом"
Нацотбор на Евровидение-2025 – смотрите видео онлайн: MOLODI – My sea
Нацотбор на Евровидение-2025 – смотрите видео онлайн: Future Culture – Waste My Time
Нацотбор на Евровидение-2025 – смотрите видео онлайн: Маша Кондратенко – No time to cry
Нацотбор на Евровидение-2025 – смотрите видео онлайн: KHAYAT – Honor
Нацотбор на Евровидение-2025 – смотрите видео онлайн: FIЇNKA – "Культура"
Нацотбор на Евровидение-2025 – смотрите видео онлайн: KRYLATA – Stay true
Нацотбор на Евровидение-2025 – смотрите видео онлайн: Ziferblat – Bird of pray
Нацотбор на Евровидение-2025 – смотрите видео онлайн: "ДК Энергетик" – "Соль"
Евровидение-2025: главное, что нужно знать о конкурсе
В 2025 году песенный конкурс примет город Базель в Швейцарии.
Полуфиналы запланированы на 13 и 15 мая, а гранд-финал проведут 17 мая на арене St. Jakobshalle.
Согласно результатам жеребьевки стало известно, что Украина выступит в первом полуфинале Евровидения-2025.