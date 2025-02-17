Своим мнением по этому поводу с 24 Каналом поделился украинский бизнесмен и шоумен Гарик Корогодский. По его словам, он уже знает, как пройдут его похороны

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Кого пригласил Корогодский

Бизнесмен спроектировал склеп с танцевальной площадкой, где можно будет покурить траву. Также он заплатил музыкантам, которые будут выступать бесплатно для киевлян.

Так, у меня проплаченный концерт с GusGus. У меня с ними контракт. Они должны приехать на мои похороны. Но это было давно,

– отметил Корогодский.

Он добавил, что с участниками этой группы познакомился на Казантипе в Крыму. Они ему очень понравились. До сих пор Гарик Корогодский с ними общается. Музыканты помнят о своем обещании петь на похоронах.

К слову, бизнесмен поделился, что поддерживает связь с друзьями из России. Впрочем все они выступают против войны, присылают помощь в его фонд. Ни один человек из близкого окружения не стал на сторону Владимира Путина и его режима.