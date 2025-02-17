Своєю думкою з цього приводу з 24 Каналом поділився український бізнесмен та шоумен Гарік Корогодський. За його словами, він уже знає, як пройде його похорон

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Кого запросив Корогодський

Бізнесмен спроєктував склеп з танцювальним майданчиком, де можна буде покурити траву. Також він заплатив музикантам, які виступатимуть безплатно для киян.

Так, у мене проплачений концерт з GusGus. В мене з ними контракт. Вони мають приїхати на моє поховання. Але це було давно,

– зауважив Корогодський.

Він додав, що з учасниками цього гуртку познайомився на Казантипі в Криму. Вони йому дуже сподобалися. Дотепер Гарік Корогодський з ними спілкується. Музиканти пам'ятають про свою обіцянку співати на похороні.

До слова, бізнесмен поділився, що підтримує зв'язок з друзями з Росії. Втім всі вони виступають проти війни, надсилають допомогу у його фонд. Жодна людина з близького оточення не стала на бік Владіміра Путіна та його режиму.