Когда-то ее узнавали на улицах благодаря роли в популярном "СВ-шоу", а теперь актриса живет вдали от Украины. Радмила Щоголева рассказала, как сложилась ее жизнь после переезда и к чему она стремится вернуться.

Радмила Щоголева, которую зрители помнят как Гелю из "СВ-шоу" Андрея Данилка, сейчас живет в немецком Дрездене вместе с семьей. После длительного перерыва актриса дала интервью Алине Доротюк. 24 Канал собрал самое интересное о том, где сейчас находится артистка и чем занимается.

Как Радмила Щоголева оказалась в Германии

Полномасштабное вторжение застало актрису в Киеве. Уже 24 февраля она вместе с детьми переехала к друзьям в Ирпень, а на следующий день семья решила уехать за границу. Знакомая пригласила их к себе в Дрезден, поэтому другого варианта Радмила особо не искала.

Путь оказался долгим: из-за очередей на границе актриса с детьми добралась до Германии только 1 марта. Муж тогда вернулся в Украину вместе с друзьями, а в 2023 году также уехал к семье. Сейчас они живут в Дрездене, ведь дети там учатся: старший сын ходит в гимназию, младший заканчивает начальную школу.

Радмила Щеголева / Фото из фейсбука schogoleva.r

В то же время Щеголева признается, что до сих пор чувствует сильную связь с Украиной. По ее словам, жизнь в Германии комфортная, однако иногда кажется, будто она находится среди декораций, а не в собственной жизни. Во время последнего визита в Киев актриса особенно остро почувствовала, как соскучилась по родной земле.

Почему Геля ушла из "СВ-шоу" и какими были ее отношения с Данилко

Радмила Щоголева работала с Андреем Данилко около восьми лет: сначала они вместе снимались в "СВ-шоу", которое выходило в эфир с 1997 по 2002 год, а впоследствии еще и гастролировали. Актриса вспоминает, что во время работы Данилко поддерживал ее и даже защищал в различных ситуациях. Однако со временем она поняла, что хочет двигаться дальше.

Щоголева призналась, что соскучилась по кино и стремилась к развитию в театре. Она предупредила Данилко о своем решении, ведь не хотела "стареть в этом проекте". Коллеги даже обсуждали идею совместного мюзикла, однако их творческие интересы постепенно разошлись: Радмилу больше интересовал театр, тогда как Андрея – музыка. Актриса чувствовала, что уже исчерпала возможности своего персонажа и не видела дальнейшего развития.

Геля и Верка Сердючка: фото

Но в разговоре с Алиной Доротюк Щоголева вспомнила и о ситуации, после которого между ней и Данилко осталась обида. Во время гастролей в Сочи актрисе стало настолько плохо, что она не могла встать с постели. Актриса призналась, что тогда чувствовала себя очень плохо, быстро похудела, а ее состояние вызвало у друзей опасения по поводу серьезной болезни. В то же время ее задело, что Данилко сам не позвонил и не поинтересовался, что случилось.

Чем актриса занимается сейчас

Несмотря на длительный перерыв, Радмила не утратила желания работать на сцене. В интервью она рассказала, что недавно проходила мимо театра "Колесо" и вдруг осознала, насколько соскучилась по спектаклям. После этого актриса позвонила подруге, актрисе Алене Узлюк, и в итоге попала на театральную постановку.

Радмила Щеголева / Фото из инстаграма

Теперь Щеголева мечтает создать театральный проект на немецком языке. Также ей интересна идея телевизионного формата об истории, еде и человеческих судьбах. Поэтому актриса не отказывается от творчества и рассматривает возможности для нового этапа в профессии.

Тем временем Андрей Данилко продолжает музыкальную карьеру в образе Верки Сердючки. Недавно артист выпредставил студийную версию песни на украинском языке "Два бокала просекко", которую поклонники ждали более года.