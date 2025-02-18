Он уехал, – Кошевой рассказал, куда исчез "Тамбовский волк", который работал в "Квартале 95"

Валерий Жидков, выступавший под сценическим именем "Тамбовский волк", уже длительное время не появляется на выступлениях "Квартала 95". Евгений Кошевой, который является актером студии, впервые рассказал об исчезновении звездного коллеги.

Как отмечает шоумен, Жидков выехал из Украины без какого-либо предварительного предупреждения и больше не работает на Студию "Квартал 95", пишет 24 Канал со ссылкой на проект "Утро в большом городе".

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Кошевой уверяет, что для него такая новость стала настоящей неожиданностью.

Он (Валерий Жидков – ред. 24 Канал) не работает. Он уехал, не знаю, можно ли это назвать "по-английски", или нет. Когда я узнал, что он ушел, это было неожиданно. Я пришел, а мне сказали: "Валера уехал". Ну уехал и уехал. Означает, что такой ты "сильный" чувак,

– высказался шоумен.

Как известно, начало полномасштабной войны Жидков встретил в Киеве. Впоследствии вывез семью за границу, а сам находился на Закарпатье, однако позже вернулся в столицу. Последнее сообщение на странице в инстаграме датируется 12 мая 2024 года. А текущее расположение учетной записи – США. Поэтому, вероятно, комик находится там сейчас.

Валерий Жидков выехал за границу / Скриншот из инстаграма

Напомним, что юморист родился в российском городе Тамбов, что и послужило его сценическому имени. Много лет он жил и работал в Украине. Украинский паспорт Жидков получил аж после начала полномасштабной войны, а все предыдущие годы пользовался видом на жительство.