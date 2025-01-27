Григорий Решетник впервые рассказал, что тайно отдыхал за границей с семьей

Ведущий Григорий Решетник признался, что был на отдыхе за границей. Он объяснил, почему не объявлял этого публично.

Жена Григория Решетника ранее рассказывала, что улетела с детьми на отдых в Доминиканскую Республику. Оказалось, что за кадром тогда был и сам шоумен, который решил не рассказывать публике об отдыхе за границей. Шоумен признался об этом в интервью "Утру в большом городе", передает 24 Канал.

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Григорий Решетник был вместе с женой и детьми в отпуске. Он объяснил, почему не обнародовал эту информацию на публику.

Я был рядом со своей семьей, просто не объявлял это публично. Я так или иначе не хочу расстраивать своими фото с отдыха тех людей, кто не имеет такой возможности,

– сказал ведущий.

Кристина Решетник добавила, что хвастаться семейным отдыхом было бы неправильно. Однако "смена обстановки была нужна им и детям". Напомним, что Григорий Решетник имеет право выезжать из Украины как многодетный отец.

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