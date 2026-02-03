Сабрина Карпентер выступила на Грэмми-2026 в шляпе от Руслана Багинского
- Сабрина Карпентер выступила на 68-й церемонии Грэмми в Лос-Анджелесе в шляпе от Руслана Багинского, исполнив песню Manchild.
- Карпентер была номинирована в шести категориях, включая "Запись года" и "Песня года".
1 февраля в Лос-Анджелесе отгремела 68-я церемония вручения премии Грэмми. В тот вечер выступила американская певица Сабрина Карпентер. Она появилась на сцене в шляпе от Руслана Багинского.
Об этом украинский бренд сообщил на своей странице в инстаграме. На Грэмми-2026 Карпентер исполнила трек Manchild из своего последнего альбома Man's Best Friend.
Горжусь быть частью такой грандиозной ночи, как Грэмми, с самой мечтательной Сабриной Карпентер,
– говорится в заметке Руслана Багинского.
Для Грэмми Карпентер выбрала белый образ: шляпу, куртку с блестками, шорты и высокие сапоги. Сцена была оформлена в стиле аэропорта. Вместе с певицей выступали танцоры и музыканты.
Сабрина была номинирована в шести категориях. Песня Manchild попала в категории "Запись года", "Песня года", "Лучшее сольное исполнение поп-композиции" и "Лучший музыкальный клип", а альбом Man's Best Friend боролся за победу в категориях "Альбом года" и "Лучший вокальный поп-альбом", пишет ELLE.
Кто получил главные награды на Грэмми-2026?
Одним из триумфаторов Грэмми-2026 стал американский рэпер Кендрик Ламар, который одержал победу в пяти номинациях. Так, он обошел рекорд Jay-Z – мужа Бейонсе.
В категории "Песня года" победила Билли Айлиш (Wildflower), альбомом года стал Debí Tirar Más Fotos пуэрто-риканского певца Бед Банни, а лучшей новой артисткой стала Оливия Дин.
Кстати, некоторые звезды в этот вечер выступили против политики Миграционной и таможенной правоохранительной службы США (ICE). Со значками Ice Out появились Билли Айлиш и ее брат Финнеас О'Коннелл, Джастин и Хейли Биберы, Джони Митчелл и другие. А Бэд Банни и Оливия Дин поддержали иммигрантов в своих речах.