Событие произошло еще в 90-х. Об этом музыканты рассказали в интервью "Люкс ФM".

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Так, Игорь Мельничук вспомнил забавный и ранее неизвестный эпизод из гастролей по Украине, который произошел с ним и тогдашним солистом группы "Братья Гадюкины" Сергеем Кузьминским (умер в 2009 году от рака, – прим. ред.).

Когда-то мы с Кузей приехали в Запорожье, это было еще давным-давно, и думаем: "Ну, мы же там рок-звезды, конечно, давай выбросим телевизор из окна". Ну, правда, почему бы и нет. Мы взяли телевизор, и ни с того ни с сего – а я напомню вам: это 90-е годы – на нем в этот момент начали играть Rolling Stones. Я сейчас пишу книгу, так что об этом эпизоде когда-нибудь напишу подробнее. И я говорю: "Кузя, я не могу выбрасывать Rolling Stones из окна". Он говорит: "Ну, само собой". Так мы и оставили тот телевизор в покое– не без смеха рассказал рокер.

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Павел Крахмалев добавил, что это не единственная забавная история в их гастрольной жизни: "Боже, об этом можно рассказывать всю жизнь".

Музыканты также не стали скрывать, какая песня из репертуара им уже немного надоела. Для Павла и Игоря – это "Файне місто Тернопіль", ведь, несмотря на любовь публики, они никогда не считали ее хитом. А вот Костя Дунец, ставший новым вокалистом "Братьев Гадюкиных" в сентябре 2006 года, говорит, что у него такой песни пока нет.

У меня, слава Богу, такой пока нет. Я ведь не успел их столько напеть, поэтому наслаждаюсь– говорит певец.

"Братья Гадюкины" в интервью для Люкс ФM: смотреть видео

Не так давно другая звезда 90-х – Сестричка Вика – рассказала, почему ушла со сцены, уехала из Украины и как живет сейчас.