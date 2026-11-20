Подія сталась ще в 90-х. Про це музиканти розповіли в інтервʼю Люкс ФМ.

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Так, Ігор Мельничук пригадав комічний та раніше невідомий епізод із гастролей Україною, який трапився з ним та тодішнім солістом гурту "Брати Гадюкіни" Сергієм Кузьмінським (помер у 2009 році від раку, – прим. ред.).

Колись ми з Кузею приїхали в Запоріжжя, це було ще давно-давно, і думаємо: "Ну, ми ж там рок-зірки, звичайно, давай викинемо телевізор з вікна". Ну, правда, чого ж не викинути. Ми взяли телевізор, і ні з того ні з сього, а я нагадаю вам – це 90-ті роки, на ньому в цей момент почали грати Rolling Stones. Я зараз пишу книжку, тож про цей епізод колись напишу детальніше. І я кажу: "Кузя, я не можу викидати Rolling Stones з вікна". Він каже: "Ну, ясне діло". Так ми й залишили той телевізор у спокої– не без сміху розповів рокер.

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Павло Крахмальов додав, що це не єдина прикольна історія в їхньому гастрольному житті: "Боже, це все життя треба розповідати".

Музиканти також не стали приховувати, яка пісня з репертуару їм вже трохи набридла. Для Павла й Ігоря – це "Файне місто Тернопіль", адже, попри народну любов, вони ніколи не вважали її хітовою. А от Костя Дунець, який став новим вокалістом "Братів Гадюкіних" у вересні 2026 року, каже, що такої ще не має.

У мене, слава богу, ще такої немає. Я ж не встиг їх стільки наспівати, тож насолоджуюсь– каже співак.

Брати Гадюкіни в інтервʼю для Люкс ФМ: дивитись відео

Не так давно інша зірка 90-х – Сестричка Віка – розповіла, чому пішла зі сцени, виїхала з України та як живе зараз.