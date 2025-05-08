Участник группы Ziferblat резко отреагировал на вопрос журналиста о войне: "Это некорректно"

Уже 13 мая состоится первый полуфинал Евровидения-2025, где выступит и украинская группа Ziferblat. Накануне песенного конкурса участники коллектива пообщались с журналистом EscYOUnited, который задал им некорректный вопрос.

Соответствующее видео распространили в социальной сети Х (бывшем твиттере), передает Show 24. Валентин Лещинский из группы Ziferblat резко отреагировал на некорректный вопрос журналиста о войне.

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Журналист EscYOUnited спросил у участников группы Ziferblat, "дает ли война Украине преимущества" на песенном конкурсе. В ответ на заданный вопрос Валентин Лещинский заявил, что это некорректно.

Это некорректно. Для каждого народа в мире, для страны война – это не преимущество. Как война может быть преимуществом? Как я только что упоминал, мы должны выступать, зная, что наши дома бомбят. Какое еще преимущество?,

– сказал Валентин Лещинский.

В комментариях под видео представители EscYOUnited попросили прощения у участников группы Ziferblat.

Мы искренне извиняемся за неуместный вопрос, поставленный украинским артистам. Евровидение – это о единстве и музыке, и мы никогда не намеревались сводить невероятный талант Украины – или ее нынешнюю борьбу – к простому сочувствию,

– написали представители EscYOUnited.

Они добавили, что провели внутреннюю работу и будут работать лучше.

Группа Ziferblat на Евровидении-2025