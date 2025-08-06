Галка Гогана окрестили в церкви Индиан-Рокс в 2023 году. Похороны состоялись в окружении семьи, близких и друзей, передает Show 24 со ссылкой на Fox News.

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Службу посетили реслер и актер Трипл Эйч, исполнительный вице-президент WWE Стефани МакМен, певец Кид Рок и другие. Присутствовала полиция, а у ворот были установлены таблички с надписью "Частное мероприятие".

Президент США Дональд Трамп не смог прийти, однако он почтил память Гогана в социальной сети Truth Social. Губернатор штата Флорида Рон ДеСантис в прошлую пятницу приказал приспустить флаги.

Галк Гоган умер 24 июля в возрасте 71 года. У мужчины случился сердечный приступ. У актера была фибрилляция предсердий – заболевание, вызывающее нерегулярное и учащенное сердцебиение. Его тело кремируют.

Жена Гогана, Скай Дейли, написала в инстаграме, что у мужа были определенные проблемы со здоровьем, но она искренне верила, что они смогут их преодолеть. Женщина думала, что время еще есть.

Дети актера, дочь Брук и сын Ник, также почтили память отца в социальных сетях:

Брук: "Я так благодарна, что знала его настоящую версию. Не только ту, которую мир видел сквозь тщательно подобранную призму".

Ник: "Спасибо тебе за то, что ты самый лучший папа в мире, и спасибо тебе за то, что ты мой лучший друг. Я так тебя люблю, Большой Пес, и буду скучать по тебе вечно".