Галка Гогана охрестили у церкві Індіан-Рокс у 2023 році. Похорон відбувся в оточенні родини, близьких і друзів, передає Show 24 з посиланням на Fox News.

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Службу відвідали реслер і актор Тріпл Ейч, виконавча віцепрезидентка WWE Стефані МакМен, співак Кід Рок та інші. Була присутня поліція, а біля воріт були встановлені таблички з надписом "Приватний захід".

Президент США Дональд Трамп не зміг прийти, однак він вшанував пам'ять Гогана у соціальній мережі Truth Social. Губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс минулої п'ятниці наказав приспустити прапори.

Галк Гоган помер 24 липня у 71-річному віці. У чоловіка стався серцевий напад. В актора була фібриляція передсердь – захворювання, що спричиняє нерегулярне та прискорене серцебиття. Його тіло кремують.

Дружина Гогана, Скай Дейлі, написала в інстаграмі, що в чоловіка були певні проблеми зі здоров'ям, але вона щиро вірила, що вони зможуть їх подолати. Жінка думала, що час ще є.

Діти актора, донька Брук і син Нік, також вшанували пам'ять батька у соціальних мережах:

Брук: "Я так вдячна, що знала його справжню версію. Не лише ту, яку світ бачив крізь ретельно підібрану призму".

Нік: "Дякую тобі за те, що ти найкращий тато у світі, і дякую тобі за те, що ти мій найкращий друг. Я так тебе люблю, Великий Пес, і буду сумувати за тобою вічно".