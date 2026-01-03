Укр Рус
3 января, 12:06
3

Где купить и сколько стоит платье, в котором финалистка "Холостяка" появилась на пост-шоу

Мария Примыч
  • Анастасия Половинкина выбрала красное платье от украинского бренда tonia.studio, которое стоит 139 400 гривен.
  • Платье сделано из премиального шелкового бархата и имеет разрез на бедре и ноге, что добавляет сексуальности.

2 января зрители увидели пост-шоу 14 сезона проекта "Холостяк". В студию пришла финалистка реалити-шоу, проектный менеджер Анастасия Половинкина.

Половинкина поразила невероятным видом на пост-шоу. В частности, внимание привлекло ее платье, передает 24 Канал.

Анастасия Половинкина выбрала платье красного цвета от украинского бренда tonia.studio. Оно сделано из премиального шелкового бархата и стоит 139 тысяч 400 гривен.

Платье имеет эффект корсета, а также разрез на бедре и ноге, что добавляет сексуальности. Кроме того, к нему прикреплена цепь, которая делает образ более эффектным. К платью можно одевать длинные перчатки и акцентные украшения.

Платье, в котором Анастасия появилась на пост-шоу / Скриншот с сайта

В инстаграме Половинкина поблагодарила стилиста "Холостяка" Юрия Вариводу, который помог с образом на пост-шоу. Проектный менеджер отметила, что он смог "передать настроение, историю и показать ее".

В комментариях под сообщением Анастасия получила немало комплиментов:

  • "Очень красиво, стильно, сексуально – вау!"
  • "Вау, Анастасия, вы невероятная звезда".
  • "Просто невероятно красивая и умная девушка!"
  • "Какая ты же роскошная, пылай".
  • "Как ей идут эти цвета".
  • "Очень красивый образ".

Реакция сети на образ Половинкиной / Скриншоты из инстаграма

 

Почему шиперят Половинкину и Цимбалюка?

  • Напомним, что недавно Тарас Цимбалюк и Анастасия Половинкина встретились в Буковеле. Однако в Карпатах девушка отдыхала с певцом Виталием Островским. Их сфотографировали за поцелуем. Пока никто не рассказывает, что их на самом деле связывает.

  • К тому же Тарас комментирует сообщения Анастасии в инстаграме. Когда же девушка высказалась о его выборе, актер написал: "Обнимаю тебя, моя хорошая! Ты все знаешь и чувствуешь".

  • На пост-шоу Половинкина призналась, что чувствовала агрессию и злость, когда Цимбалюк не выбрал ее в финале "Холостяка", но сейчас проектный менеджер не обижается на него.

  • Девушка также поделилась, что не находится в отношениях, но одновременно отметила, что проект закончился, поэтому инициативу должен проявлять мужчина.

  • После пост-шоу в сети начали шиперить финалистку "Холостяка" и Цимбалюка.