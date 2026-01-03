Где купить и сколько стоит платье, в котором финалистка "Холостяка" появилась на пост-шоу

2 января зрители увидели пост-шоу 14 сезона проекта "Холостяк". В студию пришла финалистка реалити-шоу, проектный менеджер Анастасия Половинкина.

Половинкина поразила невероятным видом на пост-шоу. В частности, внимание привлекло ее платье, передает 24 Канал.

Анастасия Половинкина выбрала платье красного цвета от украинского бренда tonia.studio. Оно сделано из премиального шелкового бархата и стоит 139 тысяч 400 гривен.

Платье имеет эффект корсета, а также разрез на бедре и ноге, что добавляет сексуальности. Кроме того, к нему прикреплена цепь, которая делает образ более эффектным. К платью можно одевать длинные перчатки и акцентные украшения.

Платье, в котором Анастасия появилась на пост-шоу / Скриншот с сайта

В инстаграме Половинкина поблагодарила стилиста "Холостяка" Юрия Вариводу, который помог с образом на пост-шоу. Проектный менеджер отметила, что он смог "передать настроение, историю и показать ее".

В комментариях под сообщением Анастасия получила немало комплиментов:

"Очень красиво, стильно, сексуально – вау!"

"Вау, Анастасия, вы невероятная звезда".

"Просто невероятно красивая и умная девушка!"

"Какая ты же роскошная, пылай".

"Как ей идут эти цвета".

"Очень красивый образ".

Реакция сети на образ Половинкиной / Скриншоты из инстаграма

Почему шиперят Половинкину и Цимбалюка?