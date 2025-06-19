Официально стартовали съемки "Холостяка-14": первое фото с Цимбалюком в новом статусе
- Официально начались съемки 14 сезона "Холостяка" с Тарасом Цимбалюком.
- Актер впервые показался в новой роли.
Съемки нового, 14 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", начались. В сети показали первые снимки из закулисья проекта.
Новый сезон "Холостяка" выйдет уже этой осенью. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм проекта.
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19 июня официально стартовали съемки 14 сезона. В сеть выложили кадры из закулисья первой вечеринки, где Холостяк – Тарас Цимбалюк – будет знакомиться с участницами проекта. Съемки происходят в одном из загородных ресторанов под Киевом.
Тарас Цимбалюк предстал в стильном деловом образе: он выбрал костюм, состоящий из черных брюк и белоснежной рубашки и жакета, дополненный черной бабочкой на шее. Рядом позировал неизменный телеведущий шоу, Григорий Решетник.
Мы знаем, вы ждали это фото. Теперь официально – новая история начата. "Холостяк" Тарас Цимбалюк – уже этой осенью,
– сообщили на странице проекта.
Тарас Цимбалюк и Григорий Решетник / Фото из инстаграма Тараса Цимбалюка
Что известно о "Холостяке-14"
- 18 апреля стало известно, что романтическое шоу "Холостяк" продлили на еще один сезон. Тогда же объявили имя главного героя – им стал актер театра и кино Тарас Цимбалюк. Он является звездой сериалов "Поймать Кайдаша", "Любовь и пламя", "Кофе с кардамоном" и многих других.
- Впоследствии Цимбалюк объяснил решение сняться в "Холостяке". По словам актера, у него сложились отношения с каналом, к тому же новый телевизионный опыт станет для него вызовом. Тарас не находится в отношениях уже несколько месяцев, поэтому действительно хочет найти партнершу.
- С Тарасом Цимбалюком связан ряд скандалов, в частности, он был на вечеринке, где звучали российские песни. И ведущий шоу подчеркнул, что идеальных людей не существует. К тому же Тарас остался в Украине, работает здесь и помогает армии.