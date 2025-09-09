Львовский муниципальный хор "Гомін" спел в укрытии во время воздушной тревоги. Это произошло в городе Кременчуг – коллектив выступал там вчера в рамках своего тура по Украине.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм хора "Гомін". Коллектив опубликовал видео выступления в укрытии.

Смотрите также До слез и мурашек по коже: хор "Гомін" поразил исполнением гимна Украины

В укрытии в хор "Гомін" исполнил "Гай, зелений гай" Назария Яремчука и "Цей сон" Степана Гиги.

Хор "Гомін" – "Гай, зелений гай": смотрите видео онлайн

Хор "Гомін" – "Этот сон": смотрите видео онлайн

Напомним! В июне в тиктоке Львовского органного зала опубликовали видео, на котором хор "Гомін" исполняет песню "Этот сон". После этого артисты стали настоящими звездами, ведь всего за три дня ролик собрал более 5 миллионов просмотров. Главным дирижером и художественным руководителем коллектива является Вадим Яценко.

