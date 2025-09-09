Хор "Гомін" виконав хіт "Цей сон" в укритті під час повітряної тривоги: відео виступу
- Львівський муніципальний хор "Гомін" виступив в укритті у Кременчуці під час повітряної тривоги.
- Колектив виконав пісні "Гай, зелений гай" Назарія Яремчука і "Цей сон" Степана Гіги.
Львівський муніципальний хор "Гомін" заспівав в укритті під час повітряної тривоги. Це сталося у місті Кременчук – колектив виступав там учора в рамках свого туру Україною.
Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм хору "Гомін". Колектив опублікував відео виступу в укритті.
В укритті в хор "Гомін" виконав "Гай, зелений гай" Назарія Яремчука і "Цей сон" Степана Гіги.
Хор "Гомін" – "Гай, зелений гай": дивіться відео онлайн
Хор "Гомін" – "Цей сон": дивіться відео онлайн
Нагадаємо! У червні у тіктоці Львівського органного залу опублікували відео, на якому хор "Гомін" виконує пісню "Цей сон". Після цього артисти стали справжніми зірками, адже всього за три дні ролик зібрав понад 5 мільйонів переглядів. Головним диригентом і художнім керівником колективу є Вадим Яценко.
Хто ще нещодавно виступив в укритті?
Навіть під час війни в Україні відбуваються різні події, однак часто їх перериває повітряна тривога через загрозу російських дронів та ракет, тож артисти й відвідувачі змушені спускатися в укриття.
Так, днями у київському Палаці спорту відбувся "Хартія Фест". Коли почалася повітряна тривога, гурти "Жадан і Собаки" та NAZVA спустилися до людей в метро і заспівали "Автозак", "Червону руту", "Я козачка твоя".
А от MamaRika виступила в укритті під час фестивалю "Благодійний WEEKEND", який організувала Маша Єфросиніна. Співачка виконала одні зі своїх найпопулярніших пісень: "Люди", "Зв'язок", "Лелека".