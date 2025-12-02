Козловский назвал Кондратюка "старым очкариком": продюсер впервые отреагировал
- Виталий Козловский назвал Игоря Кондратюка "старым очкариком"; Кондратюк сказал, что такое обращение некультурное.
- Кондратюк заявил, что с 2012 года его не интересует деятельность Виталия Козловского.
Несколько месяцев назад Виталий Козловский назвал Игоря Кондратюка "старым очкариком". В новом интервью продюсер впервые прокомментировал слова бывшего подопечного.
Кондратюк отметил, что нельзя называть людей "очкариком" и "старым", ведь это не культурно. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.
Что говорит Козловский – немножко безразлично. С 2012 года я на Козловского забил. Все, что происходило, – это происходило потому, что он должен был понести наказание за свое свинство,
– отметил Игорь Кондратюк.
Для справки! В 2012 году Козловский принял решение разорвать сотрудничество с Кондратюком. Певец потерял право на исполнение песен, созданных в предыдущие годы, однако нарушил это условие.
Виталий проиграл судебные иски. В начале мая 2025 года артист сообщил, что погасил многомиллионный долг перед бывшим продюсером и получил права на свои песни.
Слава Демин заметил, что у Виталия Козловского новый этап в творчестве. Дело в том, что к певцу пришел огромный успех после того, как он перевел песню "Пинаколада" на украинский язык.
Это же круто, когда у артиста есть новый виток?,
– спросил интервьюер у Кондратюка.
На вопрос Демина продюсер ответил так: "Смотря у его артиста".
Интервью с Игорем Кондратюком: смотрите видео онлайн
Что этому предшествовало?
В июле во время прямого эфира в тиктоке Виталий Козловский назвал Игоря Кондратюка "старым очкариком". Тогда он презентовал новую песню "Мала змогла".
"Ты думал, что без тебя расклеится малый, а малый смог. Это послание к старому очкарику", – сказал певец.
Напомним, что трек "Мала змогла" вышел 16 июля. Козловский записал его еще в 2024 году, но откладывал релиз из-за внутренних сомнений, службы в армии, переездов, личных проблем.