Игорь Кондратюк предположил, кто может представить Украину на Евровидении-2025

Шоумен Игорь Кондратюк оценил песни финалистов Национального отбора на Евровидение-2025. Он высказал собственное мнение, у кого из артистов наибольшие шансы представить Украину на песенном конкурсе, а у кого – наименьшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Bezodnya Music. Кондратюк вместе с музыкальным обозревателем Максом Нагорняком прослушал треки всех финалистов и высказался о каждом из них.

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Игорь Кондратюк подчеркнул, что ему важно увидеть выступления артистов вживую в финале Нацотбора на Евровидение-2025. Однако шоумен таки составил собственный рейтинг. По его мнению, наименьшие шансы поехать на песенный конкурс у Future Culture с песней Waste My Time, а самые высокие – у Ziferblat с песней Bird of pray.

Рейтинг финалистов Нацотбора-2025 от Кондратюка

Ziferblat – Bird of pray. KHAYAT – Honor. KRYLATA – Stay true. Маша Кондратенко – No time to cry. MOLODI – My sea. Абие – "Дім". Влад Шериф – Wind of change. FIЇNKA – "Культура". "ДК Энергетик" – "Сіль". Future Culture – Waste My Time.

По словам Кондратюка, у KHAYAT, KRYLATA и Маши Кондратенко композиции похожи в музыкальном смысле.

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