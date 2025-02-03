Игорь Кондратюк предположил, кто может представить Украину на Евровидении-2025
Шоумен Игорь Кондратюк оценил песни финалистов Национального отбора на Евровидение-2025. Он высказал собственное мнение, у кого из артистов наибольшие шансы представить Украину на песенном конкурсе, а у кого – наименьшие.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Bezodnya Music. Кондратюк вместе с музыкальным обозревателем Максом Нагорняком прослушал треки всех финалистов и высказался о каждом из них.
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Игорь Кондратюк подчеркнул, что ему важно увидеть выступления артистов вживую в финале Нацотбора на Евровидение-2025. Однако шоумен таки составил собственный рейтинг. По его мнению, наименьшие шансы поехать на песенный конкурс у Future Culture с песней Waste My Time, а самые высокие – у Ziferblat с песней Bird of pray.
Рейтинг финалистов Нацотбора-2025 от Кондратюка
- Ziferblat – Bird of pray.
- KHAYAT – Honor.
- KRYLATA – Stay true.
- Маша Кондратенко – No time to cry.
- MOLODI – My sea.
- Абие – "Дім".
- Влад Шериф – Wind of change.
- FIЇNKA – "Культура".
- "ДК Энергетик" – "Сіль".
- Future Culture – Waste My Time.
По словам Кондратюка, у KHAYAT, KRYLATA и Маши Кондратенко композиции похожи в музыкальном смысле.
Коротко о Нацотборе на Евровидение-2025
- Напомним, что финал Национального отбора на Евровидение-2025 состоится в субботу, 8 февраля, и пройдет в формате телевизионного концерта. Трансляция начнется в 18:30.
- Победителя определят по результатам голосования членов жюри и зрителей. В этом году будут судить участников Джамала, лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец и фронтвумен Go_A Екатерина Павленко.
- В финале зрители смогут проголосовать с помощью СМС-сообщения или в приложении Дія.
- Вести шоу будут Маша Ефросинина, Тимур Мирошниченко и стендап-комик Василий Байдак.